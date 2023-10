Cinquina Cosenza alla Rossanese in una giornata dedicata allo sport

Cinque reti per il Cosenza di Fabio Caserta nel test del “Rizzo” contro la Rossanese. Un pomeriggio all’insegna della prevenzione (al fianco della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori) e della promozione del territorio al quale hanno partecipato un migliaio di spettatori, tra i quali molti bambini delle scuole calcio dell’hinterland ionico. I rossanesi hanno trovato in apertura di seconda frazione il gol della bandiera. Per il tecnico cosentino alcuni spunti interessanti, al di là del risultato.

Nella formazione del primo tempo, infatti, si sono visti Pietro Martino e Aldo Florenzi. Entrambi hanno giocato pure uno spezzone della seconda parte (qualcosa in più il sardo, già in campo in alcune occasioni nell’ultimo periodo). Ad entrambi, l’allenatore di Melito Porto Salvo ha concesso minuti per trovare ritmo e condizione. Nel Cosenza dei primi 45’ di gioco si è visto pure il giovane terzino sinistro della Primavera Barone, in evidenza con Gatto e a segno contro il Cesena poco meno di due settimane fa. La sfida ha poi messo in mostra anche Valerio Crespi. L’attaccante romano, giunto in estate in prestito dalla Lazio, ha firmato una tripletta in appena mezz’ora, confermando la volontà di ritagliarsi il suo spazio in una prima linea di alto livello. Non è andato in gol invece Forte, subentrato nel secondo tempo. I silani hanno arrotondato il punteggio con Meroni, che ha fatto centro prima dell’intervallo, e poi – in piena “zona Mazzocchi” – con l’attaccante milanese ex Sudtirol. L’unica marcatura della squadra di Aloisi invece è giunta in apertura di secondo tempo: è stato il difensore Ferreira a battere il neo entrato Lai sugli sviluppi di una palla inattiva.

Prima della sfida, saluti istituzionali che hanno visto coinvolti tra gli altri anche il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, il presidente della Rossanese Fabio Abbruzzese ed Eugenio Guarascio. Diversi i Lupi che non sono scesi in campo. In otto non hanno preso parte all’allenamento congiunto del “Rizzo”: Marson, Rispoli, Cimino (uscito malconcio contro il Lecco), Fontanarosa (in nazionale, sarà impegnato alle 18 a Catanzaro contro la Polonia), La Vardera, Viviani (lavoro differenziato), Zuccon (sta lavorando per recuperare dall’infortunio al ginocchio) e Zilli. Il gruppo rossoblù domani svolgerà una doppia seduta d’allenamento. Poi, in serata, una delegazione della squadra farà visita al “Via Popilia c’è” per i festeggiamenti in occasione dei nove anni del club.

Rossanese-Cosenza 1-5

Marcatori: 8’ pt, 21’ pt, 31’ pt Crespi, 33’ pt Meroni, 2’ st Ferreira, 45’ st Mazzocchi.

Rossanese primo tempo (3-5-2): Vulcano, Ferreira, Carrozza (21’ pt Rizzo), Basualdo; Guerrini, Mauri (35’ pt Sommario), Lorecchio, Coppola, Alassani; Arcidiacone, Nicolini. All.: Aloisi. Rossanese secondo tempo (4-4-2): Vulcano, Canaliu, Rizzo, Ferreira, Romano; Calabrò L., Coppola, Foresta, Guerrini; Nicolini (15’ st Pacenza), Sommario. All.: Aloisi.

Cosenza primo tempo (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Sgarbi, Barone; Praszelik, Voca; Canotto, Crespi, Florenzi; Forte. All.: Caserta.

Cosenza secondo tempo (4-2-3-1): Lai; Martino (9’ st Klavins), Sgarbi (9’ st Venturi), Occhiuto, Barone (20’ st D’Orazio); Praszelik (9’ st Calò), Di Porto; Canotto (20’ st Marras), Arioli, Florenzi (20’ st Mazzocchi); Crespi (20’ st Tutino). All.: Caserta.