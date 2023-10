Il Cosenza si prepara a fare... tris. La Sampdoria prossimo obiettivo

Un graffio forte al campionato il Cosenza può darlo domenica pomeriggio al “Marassi” contro la Sampdoria. I rossoblù di Fabio Caserta, vittoriosi contro Pisa e Lecco prima della sosta, possono confezionare il terzo successo consecutivo. Ripeterebbe così quanto fatto nel passato campionato a cavallo tra marzo ed aprile. Anche in quel caso, i silani non si fermarono dopo il turno di stop. Prima hanno infatti battuto Spal e Frosinone e subito dopo si sono ripetuti contro il Pisa.

Una dinamica di risultati simili, se si considera pure che prima di infilare quei tre successi consecutivi avevano perso con il Genoa (la squadra di Caserta si è arresa alla Cremonese) e nel turno ancora precedente avevano battuto la Reggina con la doppietta di Nasti oltre il novantesimo (con il Palermo hanno vinto invece 1-0, gara decisa pure in questo caso nel recupero dalla splendida realizzazione di Canotto). Un parallelismo che dà fiducia in vista dell’incontro con la formazione di Andrea Pirlo, alla luce di una congiunzione astrale che sembra seguire orme molto simili a quelle di pochi mesi fa.

Tre acuti consecutivi erano stati poi centrati tra il 17 e il 26 febbraio 2019 quando, intorno al turno infrasettimanale, sono giunte le affermazioni su Cremonese, Perugia e Carpi. Dal ritorno in serie B, il Cosenza ha ottenuto una striscia migliore soltanto nell’immediato post lockdown. In quella circostanza, in conclusione del campionato, la formazione di Roberto Occhiuzzi ha esteso l’en plein a cinque partite consecutive. Raggiungere la quinta esaltazione nelle prime dieci giornate di torneo darebbe a D’Orazio e compagni anche la possibilità di confermare la crescita espressa all’inizio di un ciclo di gare molto pericolose.

Il Cosenza dalla sesta giornata in poi ha fatto più punti di tutti: nove. Nelle quattro gare più recenti soltanto il Parma e il Palermo hanno mantenuto lo stesso ritmo. Leggermente più in basso si sono attestati Catanzaro (8), Cremonese, Como e Venezia (7). Un passo deciso, dunque, che ha acceso l’entusiasmo della piazza, convinta finalmente di poter scrollarsi di dosso il perenne spettro della retrocessione. Un fantasma con cui è stata costretta a convivere negli anni scorsi ma che adesso non sembra più aleggiare sulla città bruzia.

Ripresa. Ieri il gruppo è tornato al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Fabio Caserta in seguito alla partitella di sabato mattina che ha visto la Primavera di Antonio Gatto come sparring partner. La squadra ha svolto un lavoro in palestra incentrato sulla forza. Oggi è in programma una doppia seduta di lavoro e con essa D’Orazio e compagni metteranno definitivamente nel mirino la trasferta contro la Sampdoria del campione del mondo Andrea Pirlo (il tecnico blucerchiato potrebbe ritrovare lo spagnolo Estanis Pedrola per il quale alla prossima presenza scatterà l’obbligo di riscatto dal Barcellona B).

Al cospetto della blasonata squadra genovese, i rossoblù saranno sostenuti da una folta schiera di tifosi. Sono già circa un migliaio coloro i quali hanno acquistato il biglietto per riempire il settore ospiti in seguito all’apertura della prevendita di lunedì mattina.

Ancora una volta, la tifoseria del Cosenza si iscrive a seguire in massa i propri beniamini, richiamando dal centro nord una folta rappresentanza di lavoratori e studenti che risiedono lontani dalla città bruzia.