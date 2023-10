Cosenza, con lo Spezia si gioca al “Picco”

Nella giornata di ieri è arrivato l’ok definitivo: Spezia-Cosenza si giocherà al “Picco”. L’impianto spezzino riaprirà i battenti in occasione dell’arrivo della formazione di Fabio Caserta. La società bianconera aspettava l’ok definitivo della commissione criteri infrastrutturali e sportivi organizzativi della Figc. I sostenitori cosentini potranno acquistare i biglietti della sfida da questa mattina alle 10 fino a domani alle 19 di domani. I tagliandi del settore ospiti (10 euro), secondo le disposizioni attuali, saranno disponibili soltanto per i possessori di fidelity card.

Strategie marketing. Il Cosenza prosegue sulla linea tracciata recentemente. Durante la seduta di questa mattina al centro sportivo “Real Cosenza” saranno presenti alcune classi del liceo Scientifico Sportivo “Lo Piano” di Cetraro. Gli alunni incontreranno poi lo staff tecnico rossoblù in sala stampa. I silani cercano, dunque, di avvicinarsi quanto più possibile al proprio “branco”. Nella giornata di ieri è stata poi illustrata un’altra iniziativa, il “Walkabout rossoblù”. Quest’ultima permetterà di coinvolgere i tifosi facendo vivere loro «nuove emozioni» nel giorno della partita. L’ultima idea dell’area marketing del club di via degli Stadi scatterà a partire dal match casalingo di sabato 4 novembre contro la Feralpisalò. Tuttavia, il “dietro le quinte” nella casa dei Lupi nelle ore di avvicinamento al calcio d’inizio, sembra essere un invito riservato… all’establishment. L’iniziativa, dice il Cosenza, «è pensata per le famiglie».

Il pacchetto base è di 250 euro (partecipazione di un adulto e un massimo di due bambini under 14). Il costo si riduce a 200 euro sfruttando la “promozione lancio” pensata per la gara contro i lombardi (le adesioni dovranno giungere entro mercoledì 1 novembre alle ore 12, poiché è previsto un tetto massimo non specificato ma comunque ottimistico). Si riduce ulteriormente, poi, nel caso in cui l’adulto sia già abbonato: in questa circostanza è “sufficiente” sborsare 130 euro. Si può aggiungere al pacchetto, inoltre, un altro adulto ai benefici della “Walkabout rossoblù” al costo di 65 euro e bimbi under 14 al costo di 15 euro (fino ad altri due).

«Tante le attività previste, tra cui l’ingresso negli spogliatoi, l’attraversamento dell’iconico tunnel tra le foto delle glorie della nostra storia, il saluto ai calciatori nel momento del loro arrivo allo stadio davanti alle telecamere di Sky e Dazn, il riscaldamento della squadra visto da posizione privilegiata. Il “Walkabout” dà accesso alla Tribuna Vip Blu centrale e nell’intervallo all’hospitality. Ogni pacchetto prevede un posto auto riservato e una maglia ufficiale (non personalizzata) e foto ricordo post evento. Un concentrato di forti emozioni rossoblù tutte da ricordare e raccontare», spiega il Cosenza con buona pace di chi da quest’estate invita il club di Eugenio Guarascio a rivedere le tariffe d’ingresso allo stadio. Il caro-prezzi, l’inflazione e le difficoltà economiche della città hanno colpito una fetta consistente di giovani e vecchie generazioni di tifosi. Evidentemente, a loro, al momento non è stato previsto nessun… «pensiero».