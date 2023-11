Catanzaro, Scognamillo fuori per la prima volta

Per la trasferta di venerdì sera a Venezia è obbligata almeno una variazione nella formazione iniziale. Stefano Scognamillo deve scontare un turno di squalifica a causa dell’ammonizione ricevuta contro il Modena e lascia libero un posto al centro della difesa. Fra i titolarissimi è il primo a dover rinunciare per motivi disciplinari (quinto giallo), ma prima o poi sarebbe capitato, Vivarini l’aveva messo in conto ed è pronto con il sostituto: il candidato più forte è Luka Krajnc. L’assenza di Scognamillo è pesante, ovvio. Il napoletano è stato fra i migliori delle prime dodici partite di campionato, ha giganteggiato con la Sampdoria e a Bolzano, ha messo in fila tante prestazioni molto positive ed è il giocatore più cresciuto nei due anni di gestione dell’allenatore abruzzese. I suoi progressi sono stati evidenti sotto tanti aspetti: la pulizia negli interventi (quando era arrivato a Catanzaro beccava una sanzione ogni due gare); la gestione del pallone durante la fase di impostazione (insieme a Brighenti è l’uomo con più passaggi fra i giallorossi); la capacità di ricoprire vari ruoli in difesa, cioè non solo come laterale di una linea a tre (a destra o a sinistra), ma anche da centrale puro nello schieramento a quattro che viene utilizzato quest’anno.

Non è stato casuale il fatto che Vivarini non se ne sia privato finora: Scognamillo è sempre partito dall’inizio e mai è stato sostituito. Krajnc può rilevarlo senza farlo rimpiangere. Per caratteristiche fisiche lo sloveno è più o meno sullo stesso livello del compagno, per doti tecniche forse ha un po’ di qualità in più, per esperienza siamo sostanzialmente alla pari anche se Krajnc è più abituato alla Serie B avendola frequentata a lungo prima di trasferirsi per due stagioni in Germania. Insomma, sulla carta non dovrebbero esserci contraccolpi.

Vivarini avrebbe altre due soluzioni. Una è l’inserimento di Miranda, l’altra quello di Krastev, ma i due ventenni non danno le stesse garanzie di Krajnc, né sembra il caso di testarli contro uno dei migliori attacchi del torneo: Miranda ha giocato appena sette minuti a Bari, da subentrato e sulla fascia destra, prima di farsi espellere per doppia ammonizione; Krastev non affronta un test ufficiale dal turno preliminare di Coppa Italia contro il Foggia. Va da sé che il ventottenne sloveno sia favorito e di gran lunga. In questi giorni deve affinare la sintonia con Brighenti, ma il mestiere non manca a nessuno dei due, quindi problemi non dovrebbero esistere. Essendo un mancino naturale, Krajnc dovrebbe essere piazzato nella posizione del vicecapitano, che a sua volta si sposterebbe sulla mattonella da centrale destro lasciata sguarnita da Scognamillo.

Dietro di loro, come sempre, Fulignati, che ieri ha invitato al riscatto via social: «Rialziamoci tutti insieme e più forti di prima!», ha scritto il portiere. I tifosi l’hanno ascoltato: in poche ore sono praticamente terminati i mille biglietti del settore ospiti del “Penzo”. Il club sta spingendo per una dotazione aggiuntiva (forse altri duecento tagliandi).