Il Cosenza cerca il riscatto. Caserta pronto a operare dei cambi contro la Ternana

La composizione dell’undici di partenza per la sfida di domani contro la Ternana potrebbe subire qualche variazione rispetto a quello visto all’opera domenica scorsa contro il Catanzaro. Per Caserta è l’ora delle scelte. La prima variazione sarà obbligata, dal momento che il tecnico ha perso per squalifica Michael Venturi e dunque dovrà compiere la sua prima scelta nel blocco difensivo. Potrebbe toccare a Sgarbi comporre la coppia centrale con il leader Andrea Meroni. Fontanarosa, dirottato a sinistra da un po’ di tempo a questa parte, potrebbe accomodarsi in panchina; tuttavia, le gerarchie alle spalle della coppia titolare non sono consolidate. L’allenatore di Melito Porto Salvo dovrà poi decidere se Zuccon può ritrovare un posto al centro del terreno di gioco, in coppia con Calò, in vista del tratto conclusivo dell’anno solare. Il centrocampista genovese, complice l’infortunio con il Palermo, è terminato alle spalle di Praszelik ed è in attesa di poter contare su una chance dall’inizio per tornare ad insidiare il polacco. Riflessioni in corso.

Anche nel settore offensivo però le scorie del derby potrebbero portare a qualche modifica. L’esterno ligure è rientrato parzialmente in gruppo soltanto nella giornata di ieri dopo l’affaticamento muscolare del quale ha parlato il Cosenza nelle passate ore. Il giocatore pertanto potrebbe entrare a far parte dei convocati ma verosimilmente non dovrebbe vedersi al calcio d’inizio. Il suo posto dovrebbe essere occupato da Mazzocchi. Le ultime scelte di Caserta, poi, dipenderanno dall’impiego o meno di Francesco Forte al centro del reparto offensivo. Il centravanti romano, autore di una prestazione incolore contro i giallorossi, potrebbe trovare spazio a partita in corso. Se così dovesse essere, l’allenatore silano tornerà a rivolgersi a Tutino per occupare la casella più avanzata del suo scacchiere. In questo caso, si aprirebbe la possibilità di una chance per uno tra Canotto e Florenzi, sull’out. Un’altra opzione per il melitese attraverso per l’utilizzo di Massimo Zilli.

Passato. Da un po’ di tempo a questa parte, attende un’occasione da titolare pure Andrea Rispoli. Il terzino di Cava de’ Tirreni è un ex Ternana. Con gli umbri ha giocato 34 partite e firmato 4 reti nel campionato cadetto 2013-2014. Nelle ultime quattro gare si è visto soltanto per pochi minuti contro la Feralpisalò. Negli altri tre confronti è rimasto invece in panchina. Anche in questo caso, però, potrebbe iniziare osservando la sfida con la sua vecchia squadra ai margini del prato di gioco. Martino è favorito per occupare la corsia bassa di destra. Dall’altro lato, sono due gli ex Cosenza: Tiago Casasola e il preparatore atletico Donatello Matarangolo. I rossoblù, contro i rossoverdi, vogliono tornare al successo sfruttando il fattore campo. In quel caso è terminato 0-0.

In totale, nei precedenti tra i due club, sono undici i pareggi, sei le vittorie dei Lupi e due i blitz della Ternana. L’ultimo fa riferimento allo 0-3 del 5 aprile 2003. Ad ottobre 2021, invece, l’affermazione più recente dei silani: 3-1 con l’autorete di Ghiringhelli, Gori e Millico. Mazzocchi timbrò il momentaneo 2-1 degli ospiti.