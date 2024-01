Il Cosenza riabbraccia Camporese e tratta per Frabotta

Il pacchetto arretrato del Cosenza è pronto a riaccogliere Michele Camporese a titolo definitivo (contratto fino a giugno 2025).

Roberto Gemmi si è lanciato all’assalto del centrale toscano, già ai piedi della Sila tra gennaio e giugno 2022, dopo due tentativi andati a vuoto in altrettante sessioni di mercato estive.

Il ds napoletano, infatti, aveva già tentato di trattenerlo un anno e mezzo fa quando, al termine del prestito in rossoblù, il difensore ha fatto rientro al Pordenone. Il difensore però in quella circostanza ha preferito la proposta triennale della Reggina. In seguito alla revoca della licenza nazionale agli amaranto pure pochi mesi fa è emerso il suo nome come opzione per rinforzare la retroguardia. Il suo ritorno, tuttavia, è svanito pure in questo caso perché ha prevalso la proposta della Feralpisalò con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il giocatore, pochi mesi più tardi, è in uscita dal club lombardo e questa volta Gemmi è pronto a sferrare l’assalto decisivo per aggiudicarsi le prestazioni del centrale nato a Tirrenia. La trattativa ha raggiunto una fase avanzata e, se non dovessero sorgere impedimenti dell’ultim’ora, Camporese contribuirà ad aumentare il tasso d’esperienza nel reparto difensivo della squadra di Fabio Caserta.

Nel campionato in corso, il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ha giocato soltanto due partite – entrambe da titolare – tra fine novembre ed inizio dicembre, contro Como e Cittadella.

Gemmi sta dando poi priorità all’ingresso di un terzino sinistro: tratta Gianluca Frabotta, in uscita dal Bari, club nel quale ha trovato poco spazio in questi mesi. Il laterale mancino di proprietà della Juventus interessa pure ad altri club. Negli scorsi giorni si è parlato di un tentativo della Sampdoria, formazione in cui ritroverebbe Andrea Pirlo, allenatore che lo ha lanciato in bianconero. Il Cosenza cerca l’affondo.

Nel secondo giorno di allenamento, Andrea Meroni ha parlato attraverso i canali ufficiali del club bruzio. La prossima, contro la Cremonese, sarà una partita speciale per il centrale lombardo che con i grigiorossi ha raggiunto la promozione in massima serie due stagioni fa ma trovando poco spazio.

Il difensore è fiducioso in vista del confronto con la squadra di Stroppa: «È un avversario molto complicato ma nel match d’andata abbiamo dimostrato di potercela giocare a viso aperto e vogliamo fare lo stesso pure ora. Siamo focalizzati su questa sfida per compiere un buon girone di ritorno. La pausa è giunta nel momento giusto. Siamo stati frenati da un pizzico di sfortuna fino a questo momento. I pali hanno pesato ma non rappresentano un alibi. Adesso sono convinto che ci sarà un rovescio della situazione. Essere ottimisti è fondamentale. A tutti capitano dei momenti di difficoltà nel torneo di B. Il Cosenza può fare di più ma dobbiamo lavorare tanto, superando i nostri limiti. Servirà grande determinazione perché, quando andremo a tirare le somme, anche un singolo punto può risultare determinante».