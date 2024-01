Camporese-Cosenza, stavolta niente intoppi: ufficiale il ritorno del difensore. E Frabotta...

Adesso c'è anche l'ufficialità. Dopo le perplessità dei giorni scorsi, Michele Camporese è un nuovo calciatore del Cosenza.

Il difensore centrale classe 1991 è il primo rinforzo rossoblù del mercato invernale. Si trasferisce in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2024, con obbligo di riscatto. Il direttore sportivo Roberto Gemmi lo ha strappato alla Feralpisalò, club con cui Camporese è sceso in campo soltanto due volte nel corso della .prima parte di campionato. Indosserà la numero 5.

In carriera, il difensore di Tirrenia ha disputato 247 partite in serie B e 18 in serie A.

Con il Cosenza ha già accumulato 15 partite tra gennaio e giugno 2022, periodo nel quale - dopo il trasferimento in prestito dal Pordenone - ha messo a segno pure 5 reti contribuendo in maniera sostanziale alla salvezza conquistata al termine del doppio playout vinto contro il Vicenza.

Inoltre, il toscano - che torna in Calabria a pochi mesi di distanza, poiché fino al momento della mancata concessione della licenza nazionale era di proprietà della Reggina (con cui aveva sottoscritto un triennale nell'estate 2022) - ha vestito la maglia dell'Italia in tutte le selezioni minori, dall'Under 16 fino all'Under 21.

COLPO FRABOTTA IN CANNA. Il Cosenza non si fermerà qui. A breve, i rossoblù ufficializzeranno pure l'arrivo del terzino sinistro classe 1999 Gianluca Frabotta, reduce da alcuni mesi a Bari. Con i biancorossi, tuttavia, il calciatore di proprietà della Juventus ha accumulato un minutaggio modesto. Da qui la decisione di cambiare aria. In maglia silana sgomiterà per un posto con Tommaso D'Orazio.