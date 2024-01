Cosenza, ultime mosse di Gemmi. Di sicuro arriverà un centrocampista: il candidato

Il Cosenza vuole il tris e per ottenerlo dovrà battere il Pisa. I nerazzurri hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro e sono stati risucchiati nuovamente nella fase mediana della classifica, scavalcati proprio dai silani (una lunghezza separa le due formazioni), con cui sono in svantaggio pure negli scontri diretti, considerata l’affermazione di fine settembre con le reti di Voca e Mazzocchi. Prima che torni a parlare il terreno di gioco, però, l’attenzione si sposterà anche all’esterno di esso.

Calciomercato Anche nel penultimo giorno di operazioni, il direttore sportivo Roberto Gemmi resterà alla finestra nel tentativo di capire quali occasioni si presenteranno per potenziare la rosa a disposizione di Fabio Caserta. In uscita rimane Mattia Viviani. Il giocatore bresciano ha trovato poco spazio ed in queste ore tenterà di trovare una sistemazione per continuare la seconda parte di stagione usufruendo di un minutaggio maggiore rispetto a quello incontrato fino a questo momento ai piedi della Sila. Sebbene fortemente considerato dall’allenatore di Melito Porto Salvo, il giocatore – giunto in ritardo di condizione – non è riuscito ad imporsi nel centrocampo rossoblù. Qualora, così come previsto, dovesse registrarsi la sua partenza, Gemmi proverà a perfezionare un movimento in entrata consegnando un elemento con caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente in possesso del tecnico.

L’obiettivo è quello di aggiungere un profilo strutturato in grado di apportare quantità e dinamismo. Negli scorsi giorni, il Cosenza si è mosso per Jacopo Da Riva, in prestito dall’Atalanta alla Reggiana fin qui. Gli abboccamenti conclusivi potrebbero però muoversi in altre direzioni. Non sono poi escluse sorprese dell’ultim’ora sia in entrata sia in uscita. La situazione è destinata a vivere un grande fermento a partire da oggi quando un po’ tutti si precipiteranno per strappare i “sì” più sospirati. I rossoblù osserveranno con particolare attenzione l’effetto domino che si genererà.

Rispetto agli altri anni, la società silana non arriva ai rintocchi finali con l’esigenza avvertita in passato, tuttavia, potrebbe profilarsi anche un colpo nel settore offensivo.

Ripresa Il gruppo di Fabio Caserta, intanto, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ha ripreso ieri gli allenamenti. Hanno svolto un lavoro differenziato i soliti noti Canotto e Meroni e anche Cimino. Il giovane terzino destro campano, assente dell’ultim’ora nel confronto con il Sudtirol, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno scongiurato lesioni particolari. Il suo affaticamento muscolare pertanto continuerà ad essere monitorato giorno per giorno dallo staff medico silano. Intanto, il resto della squadra ha cominciato la seduta di ieri mattina con un’attività di riscaldamento tecnico motorio e ha poi proseguito con esercitazioni sui possessi palla a tema alternati da un lavoro aerobico a secco.