Cosenza, si fa largo l’idea Aramu. Nella potenziale trattativa potrebbe entrare anche Florenzi

Il pallone passa momentaneamente a Roberto Gemmi. Il direttore sportivo rossoblù nella giornata di oggi dovrebbe compiere gli ultimi movimenti di mercato. Prima della dead-line delle 20, infatti, il Cosenza dovrebbe muovere ancora qualche filo. Leggere modifiche alla struttura della squadra, assemblata con mezzi superiori già in estate. Il napoletano però non vuole farsi cogliere impreparato ed in queste ultime giornate ha avviato un giro di orizzonti per conoscere il destino di una serie di calciatori che potrebbero rientrare nei suoi piani.

Le esigenze dei vari club proveranno a maggior ragione ad incastrarsi durante gli ultimi rintocchi di orologi. Ed è per questa ragione che ieri è nata l’idea di uno scambio con il Bari. Giacomo Calò, con un contratto fino al 2025 in seguito al rinnovo degli scorsi mesi, transiterebbe nel club di Luigi De Laurentiis mentre in riva al Crati arriverebbe Mattia Aramu, 28enne in grado di ricoprire varie posizioni della linea avanzata (può giocare come trequartista, seconda punta oppure esterno alto).

Il calciatore di Ciriè, per il quale i baresi pochi mesi fa hanno strappato al Genoa l’obbligo di riscatto condizionato, ha trovato poco spazio nella prima parte di campionato. Per lui sono arrivate 13 presenze, varie delle quali a gara in corso. Aramu, grande protagonista in Serie A con la maglia del Venezia nella stagione 2021-2022 (32 partite e 7 reti), garantirebbe un importante salto di qualità al Cosenza, che a quel punto avrebbe un’alternativa di non poco conto per migliorare i numeri offensivi, finora quasi esclusivamente affidati a Gennaro Tutino.

Al tavolo delle trattative con il Bari, Gemmi e Polito potrebbero tornare a parlare pure di Aldo Florenzi. I pugliesi anche in estate hanno tentato un’offensiva per il sardo. Da decifrare inoltre il futuro di Andrea Rispoli e Mattia Viviani. Per il terzino ieri si è registrato l’interesse del Lecco. Per il centrocampo bruzio, in entrata, rimane invece valida la pista che conduce a Jacopo Da Riva, classe 2000 seguito pure in passato dai Lupi.

Report. Anche in questo caso, intanto, l’allenamento a porte aperte della comitiva silana nel centro sportivo “Real Cosenza” è stato scandito dagli applausi di un centinaio di tifosi che hanno fatto sentire la propria voce al gruppo di Caserta.

Nella seconda delle due sedute di ieri (nella prima è stato approfondito il discorso della forza in palestra), la squadra rossoblù si è dedicata allo svolgimento di partite a tema sul prato naturale della struttura, dopo aver svolto un riscaldamento tecnico sul terreno di gioco adiacente con superficie in sintetico.

La migliore notizia è giunta da Luigi Canotto rientrato parzialmente in gruppo. Si sono fermati a scopo precauzionale durante la seduta invece Michele Camporese e Alessandro Fontanarosa. I due dovrebbero dunque tornare regolarmente al lavoro durante la sessione di questa mattina. Hanno proseguito in un’attività differenziata invece Baldovino Cimino e Andrea Meroni.