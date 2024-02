Cosenza con la carica giusta a Modena: caccia al poker Le probabili formazioni

«Non è uno spartiacque perché il nostro campionato, in un caso o nell’altro, non finisce contro il Modena ma è certamente una partita importante».

Fabio Caserta non si è sbilanciato ma ha riconosciuto quanto la sfida di questo pomeriggio al “Braglia” possa aprire una nuova fase per il suo Cosenza. I rossoblù, contro la tradizione (non sono mai tornati vittoriosi), vogliono impensierire la formazione di Paolo Bianco. «Vogliamo fare il massimo, raggiungendo la salvezza il prima possibile. Il Modena ha vissuto una fase negativa ma nelle ultime due partite ha mostrato di essersi ripreso conquistando un successo contro il Parma e un pari contro la Sampdoria. Hanno giocatori interessanti e concedono pochi punti di riferimento. Nell’arco della stagione hanno cambiato spesso sistema di gioco quindi non sai mai quale forma assumono. Si adattano alle caratteristiche dell’avversario. Sarà un grande piacere incontrare Bianco. Con lui ho vissuto tanti momenti in passato. Alcuni molto belli, altri meno. Ha grandi doti umane, le sue squadre sono forti sotto il piano temperamentale».

Il melitese in settimana non è tornato sul match con il Pisa: «Non ho proposto alcun video sulla gara di sabato scorso perché a volte può avere ripercussioni negative dopo vari mesi di campionato. Una vittoria sfumata a 30 secondi dalla fine non lascia mai piacevoli sensazioni. Il gruppo è abbastanza intelligente ed è in grado di capire da solo cosa abbiamo sbagliato negli ultimi 10-15 minuti. Avremmo dovuto gestire la palla in modo diverso».

I Lupi saranno seguiti da più di mille tifosi: «Sono straordinari. Non ci fanno mai sentire in trasferta. In questa stagione non abbiamo praticamente mai avvertito il fattore campo. Dobbiamo fare bene anche per loro perché lo meritano».