Cosenza, segnali di netta crescita. Caserta ha scacciato tutte le paure

Il periodo di massima tensione è un ricordo distante. I quattro risultati utili consecutivi hanno restituito un clima di fiducia intorno al Cosenza. I rossoblù hanno scavato un solco tra sé e le cinque posizioni di coda con l’asso nella manica rappresentato da Gennaro Tutino, terminato nella Top 11 della serie B del passato turno. Il napoletano è la certezza di Fabio Caserta. I silani hanno ancora margine per attaccarsi al treno principale. La strada verso la salvezza è tracciata ma dovrà essere puntellata nelle prossime settimane. Definire la pratica nel minor tempo possibile darebbe poi modo di virare lo sguardo verso altri orizzonti.

Crescita Con il pareggio conquistato contro il Modena, il Cosenza ha accumulato il tredicesimo punto esterno di questo campionato. I rossoblù hanno migliorato il rendimento della passata stagione quando lontano dal “Marulla” hanno conquistato un totale di 12 punti. I rossoblù hanno ancora la possibilità di ritoccare il bottino. I silani sono dodicesimi insieme a Sampdoria (ha lo stesso numero di partite disputate lontano da casa), Cittadella (una gara in meno) e Spezia (una partita in più) per punti esterni. La squadra di Caserta, protagonista fin qui di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha ampi margini di miglioramento sotto questo aspetto. La possibilità di centrare qualcosa in più di una semplice salvezza passa anche attraverso la capacità di raccogliere risultati positivi fuori dal proprio impianto di gioco dal quale sono piovuti invece 16 punti (decimo posto tra le 20 di serie B).

Insidie nascoste La prevendita per il match di sabato prossimo con il Lecco è già cominciata nello scorso fine settimana. Preannunciato un altro esodo rossoblù per la gara contro i lecchesi. La corsa al biglietto è già scattata. Dopo le oltre mille presenze al “Braglia” di Modena, il settore ospiti sarà preso nuovamente d’assalto. Il Cosenza potrà contare sulla folta rappresentanza di sostenitori presenti al centro-nord. La squadra di Caserta tenterà di regalare loro un successo ma dovrà fare i conti con il desiderio di rivalsa dell’avversario, ultimo in classifica. I manzoniani hanno appena chiamato Alfredo Aglietti per sostituire Emiliano Bonazzoli. L’ex Reggina ha firmato un contratto fino al termine della stagione con un’opzione per un altro anno. Il tecnico, accostato al Cosenza durante la scorsa estate, è stato presentato ieri pomeriggio. Nel 2024, i blucelesti hanno raccolto soltanto sconfitte e, pertanto, venderanno cara la pelle per spezzare la serie di cinque sconfitte consecutive (Catanzaro, Pisa, Feralpisalò, Cremonese e Bari). I silani sono avvisati.

Ripresa Il gruppo ieri pomeriggio è tornato al lavoro. Nella seduta di ripresa, la squadra ha svolto una serie di esercizi di attivazione motoria sul prato sintetico del centro sportivo “Real Cosenza”. La sessione è proseguita con lavoro aerobico a secco alternato a possessi palla e partite a tema. Lavoro differenziato per Meroni. Oggi è prevista una nuova sessione di allenamento mattutino.

Promozione La società silana, intanto, in vista del confronto del 23 febbraio contro la Sampdoria, in concomitanza con i 110 anni di storia del club, ieri ha presentato una promozione valida esclusivamente per la giornata di domani. Nella giornata di San Valentino, i tifosi che acquisteranno un biglietto delle curve oppure della Tribuna A ne riceveranno in omaggio un altro per un amico o familiare. La promozione termina al raggiungimento dei 1100 tagliandi.