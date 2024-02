Cosenza, più scelta sugli esterni

Il rientro di Manuel Marras costringerà Fabio Caserta ad una scelta scomoda.

L’allenatore rossoblù dovrà decidere con quali esterni offensivi affrontare la Sampdoria nell’anticipo serale di venerdì. Saranno in tre a contendersi due maglie. Questo perché è ormai sempre più evidente che Aldo Florenzi parta dalla seconda o terza fila nelle idee dell’allenatore. Il sardo, a meno di colpi di coda, si appresta a vivere l’ultima parte della stagione rimanendo indietro nelle gerarchie.

Non è stato fin qui un campionato semplice per lui. Dopo gli infortuni e i problemi dell’anno passato, in questo non è riuscito a consacrarsi in maniera definitiva. Venerdì, con buona probabilità, sarà escluso ancora una volta dall’undici.

Caserta, però, dovrà rinunciare anche ad un altro elemento della batteria della prima fila. Marras torna dalla squalifica (ma rimane in diffida) e prenota un posto dall’inizio.

Il ballottaggio del tecnico dovrebbe quindi essere concentrato su Simone Mazzocchi e Luigi Canotto. La presenza dell’uno dovrebbe compromettere quella dell’altro dal primo minuto.

Perché questi giochino entrambi è necessario che il milanese sia riportato vicino a Gennaro Tutino, come già capitato in altre circostanze. Il napoletano è un tassello indiscutibile, il suo stato di forma – sette reti nelle ultime quattro partite giocate – lo tiene lontano da ogni discussione. Il calciatore di proprietà dell’Atalanta, tutt’al più, può sfilare la maglia a Francesco Forte. L’attaccante romano non ha ritrovato il gol neppure nella trasferta del “Rigamonti-Ceppi” ma ha realizzato una buona prestazione, propiziando le prime due marcature silane. In apertura, infatti, ha duellato con Galli su un pallone ed è stato poi bravo a servirlo in verticale azionando Tutino nello spazio, in una giocata che ha poi ripetuto più tardi. Prima del riposo, infine, si è guadagnato il calcio di rigore dopo essere stato strattonato da Guglielmotti.

Caserta, pertanto, potrebbe rinnovargli la fiducia pure nella sfida del “Marulla” contro i blucerchiati di Andrea Pirlo. Appare più probabile che il tecnico melitese possa decidere di rinunciare a Forte nella trasferta infrasettimanale di Parma, a pochi giorni dal derby con il Catanzaro. In appoggio a Tutino, per il trainer bruzio si impone anche l’esigenza di inserire Mirko Antonucci. Il trequartista romano è sbarcato in riva al Crati 20 giorni fa. Ha bisogno di tempo e spazio per inserirsi nel sistema di gioco del Cosenza e pure per lui pertanto potrebbe scattare l’ora della titolarità in uno dei confronti all’orizzonte.

Il pensiero della partita di martedì, comunque, potrebbe avere in qualche maniera peso sulle scelte dell’allenatore rossoblù.

In difesa, il cambio obbligatorio è stato reso necessario dalla squalifica di un turno per Michael Venturi, giunto contro il Lecco al decimo giallo del suo campionato: il suo posto sarà occupato da Fontanarosa.

Non dovrebbero esserci invece novità nel cerchio centrale. Salvo sorprese, toccherà ancora alla coppia composta da Zuccon e Praszelik, un duo che ha dimostrato di completarsi bene fornendo ampie garanzie.