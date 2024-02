Cosenza, festa nella bolgia per il 110. compleanno dei "bruzi". Oltre 15 mila al "Marulla" per il match con la Samp

È qui la festa. Centodieci anni ben portati dal Club rossoblù che stasera sarà accolto da oltre 15mila spettatori. Il vero spettacolo sarà sugli spalti, senza nulla togliere agli ospiti che si alterneranno al centro del campo dalle 18,30 in poi, per sottolineare questo altro importante traguardo raggiunto dal Cosenza calcio. Lo Stadio “Marulla” si colorerà di rosso e blu, in tutti i settori. Sold out la curva nord (4.432 posti), fino a ieri sera c’erano ancora tagliandi disponibili della curva sud. Lo stesso dicasi per la Tribuna B scoperta, la Tribuna A, la Rossa Sud “Bruno” e la Blu centrale. Presenti alunni di varie Scuole e atleti delle Scuole calcio invitate dalla Società per celebrare la ricorrenza e avere una cornice degna. Allo store di via Arabia e nei vari punti vendita esterni la fila di tifosi è stata continua, è aumentata con il passare delle ore. E si andrà avanti oggi.

Un evento nell’evento visto che il calendario propone la sfida contro una blasonata del calcio italiano: la Sampdoria che è stata di Mancini e Vialli, di Boskov e Pagliuca, Vierchowod, Dossena e Lanna, Toninho Cerezo, e che ora è allenata da un altro grande protagonista del calcio italiano, Andrea Pirlo.

Mesi fa la richiesta del sodalizio silano di potere giocare la gara del 110. anniversario sotto i riflettori, per creare un’atmosfera suggestiva e mostrare alle telecamere la passione del popolo rossoblù e le potenzialità di una città che aspira da tempo a salire su un gradino ancora più alto. Si faranno le prove generali in vista del derby di domenica 3 contro il Catanzaro che sarà preceduto dalla trasferta di Parma.