Cosenza sulle ali dell’entusiasmo, primo match-ball salvezza ad Ascoli

La vittoria con il Bari ha riportato il Cosenza più vicino alla zona playoff che a quella playout. Viali è vicino a compiere la missione. Il tecnico, sfruttando il doppio successo, ha riportato la canoa in una posizione molto simile a quella in cui l’ha ereditata dal suo predecessore. Ora dovrà assestare le ultime pagaiate per guadagnare il mare aperto e chiudere il discorso salvezza senza passare dalla post season, come è avvenuto invece in precedenza nei due campionati più recenti.

I rossoblù sono usciti con il vento in poppa dai primi due confronti diretti, ora devono proseguire l’opera nei prossimi ma con la consapevolezza che già ad Ascoli Piceno hanno un primo match-ball per liquidare la pratica. In questo caso, però, il raggiungimento dell’obiettivo dipenderà anche dal risultato degli avversari. La sfida di sabato scorso, nel frattempo, ha aumentato il clima di fiducia intorno a D’Orazio e soci. Il Cosenza si è ritrovato, a tratti ha mostrato di avere le idee molto chiare dando vita anche a combinazioni ben congegnate. In più, ha saputo soffrire nella porzione di gara in cui il Bari ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pareggio. Con maturità, il team bruzio ha saputo gestire tensione e pressione. Il 3-1 di Calò ha poi avuto un effetto liberatorio. I rossoblù hanno dimenticato anche la balbuzia denunciata sotto porta in varie partite dell’anno. Le otto reti realizzate in 180’ hanno allargato il numero degli stoccatori. E anche la dipendenza da Tutino sembra essere stata risolta. Il napoletano, tuttavia, rimane il valore aggiunto di questo Cosenza. La sua quota realizzativa continua a crescere e il muro delle 20 reti si fa sempre più vicino. Sabato pomeriggio, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco perché in riserva. Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate nelle prossime ore ma il numero nove tenterà di non perdersi troppi minuti in questo finale di campionato.