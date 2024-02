Cosenza, la città sospesa in un sogno lungo 110 anni FOTO

Non è facile addentrarsi nelle cavità della storia calcistica più importante di Cosenza senza toccare le corde dei sentimenti e della sensibilità che diventano vertigine dell’anima. Soprattutto, quando le intimità delle passioni si accapigliano al di qua del sipario della vita, fuori dai confini che delimitano la cronaca e diventano fotogrammi d’un meraviglioso romanzo lungo 110 anni che scorrono in fretta nella serata più lunga che ha fatto rivivere il sentimento costituente di una città. Pagine che si sfogliano tra foto, scritti e manoscritti, e racconti di chiome bianche, le memorie respirate e ispirate di questa straordinari avventura che è descritta con dovizia di particolari nei libri di Vincenzo d’Atri, ricercatore attento e premuroso del calcio rossobù. Più di un secolo da quell’inizio così lontano che si fa fatica a ricordare, un Cosenza-Catanzaro giocato tra la polvere d’un campetto che non c’è più, in quella Piazza d’Armi sacrificata per far nascere l’edificio delle Poste. Fu quella partita, la scintilla, il primo fuoco d’una passione che ha attraversato epoche fitte di narrazioni variate e di eventi tra buoni auspici e qualche capriccio in un saliscendi di emozioni senza fine. Una storia che ha vissuto anche una spaventosa discesa agli inferi tra le ombre di una inchiesta giudiziaria che fece rotolare il Cosenza nell’abisso senza luce. Da lì, dalla quarta serie, grazie al sindaco dell’epoca, Eva Catizone, che divenne anche presidente del club (e portò in rossoblù l’ex fenomeno di Toro e Milan, Gianluigi Lentini), si ricominciò a fatica. Però quell’idea di ripartire dagli scantinati del dilettantismo con una società da rifondare divenne stimolo di resistenza e dignità per una città che accettò la sfida, mettendoci energia e denari, con gli occhi chiusi e baratri senza fondo da superare. Insomma, in un secolo e dieci anni è successo di tutto. E tutto ha ricondotto sempre a quel mistero che è amore incondizionato. Qui il calcio è tutto. E’ passione, amicizia, inclusione. Il Cosenza è anche dei cosentini acquisiti, quelli che arrivano da altri mondi. Ieri pomeriggio, sul corso Mazzini, all’altezza della prefettura, due ambulanti nordafricani parlavano ad alta voce di calcio. Dentro quei loro occhi scuri, lo sguardo antico e misterioso, quell’antico e misterioso senso dell’inesorabile che diventa, improvvisamente, certezza: «Forza Cosenza, questa sera vinciamo». E l’altro: «Sì, vinciamo 2-1. Tutino». La grande pazienza d’aspettare la partita, il campo, come aspettano che qualcuno si fermi a quelle loro bancarelle. Più avanti, invece, passeggia l’avanguardia del tifo doriano, gli ospiti, anche loro invitati alla festa del Vecchio Lupo.