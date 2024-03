Il Cosenza deve subito trovare una scossa per risalire la classifica

La flessione dell’ultimo periodo ha fatto ripiombare il Cosenza nello sconforto. Il secondo appuntamento casalingo consecutivo con il Cittadella diventa un bivio importante della stagione, prima della trasferta contro la Ternana, adesso quintultima a quattro punti di distanza dai rossoblù. Gli ultimi risultati negativi faranno calare enormemente l’afflusso al “Marulla”. La sconfitta con il Catanzaro ha raffreddato l’entusiasmo, i Lupi devono puntare a rilanciarsi contro la squadra veneta, in un periodo di forte involuzione.

Profeta del gol Con l’assenza di Tutino, per Fabio Caserta si impone la necessità di pescare un altro uomo capace di trasformare in oro i rifornimenti dei compagni. Sarà un momento molto importante per comprendere se il Cosenza è capace di non soffrire la dipendenza dal suo attaccante principe.

Il tecnico, dopo il derby, ha fatto il punto della situazione sulla questione attaccanti. Il calciatore ha allontanato la pressione da Valerio Crespi. Il giovane attaccante classe 2004 non ha mai avuto una chance dal primo minuto in questi mesi di permanenza in riva al Crati. Dopo il suo arrivo in prestito dalla Lazio nella scorsa estate ha accumulato un minutaggio molto modesto. Adesso, però, potrebbe anche ricevere un’occasione per tentare di mettersi in mostra.

Il feeling di Francesco Forte con il gol stenta a decollare. Il calciatore non ha convinto neppure nella partita contro i giallorossi quando è stato chiamato a sostituire Tutino. La sua partita ha lasciato poche tracce ed iniziano ad essere troppe le possibilità fallite dall’esperto giocatore che non è riuscito ancora a reagire alle difficoltà incontrate lungo il suo percorso cosentino.

I due romani, pertanto, si contenderanno la posizione più avanzata dello scacchiere tattico. Le valutazioni del tecnico matureranno nel corso della settimana. Fin qui, tuttavia, ha sempre parlato della necessità di recuperare il killer instinct del giocatore che ha già allenato a Castellammare di Stabia e Benevento.

Ammenda di 15mila euro Il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di quindicimila euro al Cosenza per via dei numerosi fumogeni lanciati nel settore occupato dai tifosi del Catanzaro e per i numerosi petardi e quindici fumogeni lanciati nel recinto di gioco.

Fabio Caserta per il match di sabato dovrà fare inoltre a meno di Venturi, Mazzocchi e D’Orazio, tutti squalificati per una giornata. Oltre a loro, inoltre, sono stati appiedati per un turno pure il collaboratore dell’area tecnica Armando Perna e il vice allenatore rossoblù Salvatore Accursi, entrambi espulsi per proteste nel corso della gara. La squadra, intanto, ieri ha svolto il secondo allenamento in vista del confronto di sabato pomeriggio contro il Cittadella. Hanno proseguito il proprio allenamento differenziato Meroni e Cimino. Oggi è in programma una nuova seduta nel pomeriggio.