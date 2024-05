Antonio Bonifati, docente 46enne di Castrovillari trovato morto nella sua abitazione a Rimini

Castrovillari attonita per la scomparsa di Antonio Bonifati, docente quarantaseienne originario della città del Pollino trovato senza vita nella sua abitazione di Via XX settembre, a Rimini. La mancata presenza ad un appuntamento ha fatto scattare l'allarme, anche se sono stati i vicini di casa - non vedendolo da alcune ore - hanno generato accesso nell'abitazione da parte dei poliziotti.

È seguito il ritrovamento del corpo senza vita. Le indagini sono subito andate verso una direzione precisa: diversi giorni fa, infatti, il docente originario di Castrovillari s'era recato in Pronto Soccorso per problemi di salute. Il passaggio non avrebbe prodotto alcun tipo di ricovero, anche perché il Bonifati ha scelto di firmare le dimissioni per far ritorno a casa. Le patologie rilevate – diverse – hanno spinto gli inquirenti della Procura della Repubblica di Rimini verso la chiusura delle indagini per morte naturale.