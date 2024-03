Cosenza, esonerato Caserta. Ora in ballo i nomi degli ex Viali e Bisoli

Fabio Caserta non è più l’allenatore del Cosenza. L’allenatore di Melito Porto Salvo è stato sollevato dall’incarico dopo lunghe riflessioni. Il tecnico lascia il suo posto dopo 30 partite sulla panchina dei silani. Il bilancio è di 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte (una delle quali in Coppa Italia, contro il Sassuolo). Sulla decisione pesa la flessione dell’ultimo periodo. Dopo la vittoria di Lecco, i rossoblù hanno racimolato due pareggi e due sconfitte. Soltanto due punti e margine dalla zona playout che si è ridotto. Contro la Ternana, sabato, al “Liberati” si giocherà uno snodo cruciale della stagione. Intanto, è caccia al sostituto. Sono subito comparse le piste di William Viali e Pierpaolo Bisoli, con il primo che sarebbe più vicino al Cosenza in questo momento. Entrambi gli allenatori sono già stati in riva al Crati. I silani volgono lo sguardo al passato per pensare al presente e al futuro.