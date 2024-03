Cosenza, è cominciato il Viali-bis. Il tecnico pensa a due moduli e a... Voca

Il Viali bis, in campo, è cominciato con i primi due allenamenti di ieri. Il tecnico milanese ha parlato alla squadra negli spogliatoi prima del trasferimento in palestra. Nella sua prima vita sulla panchina del Cosenza, Viali ha alternato diversi sistemi di gioco, che si possono ridurre essenzialmente a due, il 4-4-2 e il 4-3-2-1.

Per quanto concerne quest’ultimo, è ricorso a piccole variazioni. Molto spesso, i due a ridosso della punta centrale hanno giocato stretti o comunque sono partiti da una posizione più defilata per andare ad occupare l’interno del campo. Sporadicamente ha impiegato due punte con un uomo a sostegno. Sono scelte che ha ripetuto anche ad Ascoli, prima del suo esonero avvenuto lo scorso 13 novembre.

Questi primi allenamenti lo aiuteranno a conoscere al meglio le caratteristiche di ognuno dei suoi uomini, sebbene con vari ha legato l’impresa salvezza del passato campionato. Nell’ipotetico centrocampo a tre, la principale novità potrebbe essere rappresentata da Idriz Voca. Con Viali, il kosovaro dovrebbe tornare ad agire come pedina più arretrata del triangolo, posizione nella quale Caserta ha dato spazio principalmente a Calò, che resiste come alternativa pure con il nuovo tecnico. Lì dovrebbe agire anche Viviani.

Per evitare questa abbondanza potrebbe decidere di “sganciare” Voca, in posizione di mezzala per sfruttarne le capacità di inserimento senza palla evidenziate con Caserta. Praszelik, molto cresciuto con il melitese nel corso di questi mesi, sarà un’opzione molto più concreta rispetto al suo procedente cosentino. Zuccon e Florenzi, tuttavia, dovrebbero essere due uomini sui quali si farà molto affidamento ai lati del mediano basso.

Differente è il caso del 4-4-2. Quando nel passato campionato lo ha utilizzato, a volte in condizioni di emergenza, una delle due caselle esterne alte è stata occupata da un terzino. In questo caso, a sinistra, potrebbe ricorrere a questo espediente giocando contemporaneamente con D’Orazio (mai in campo dopo l’ultima da titolare a Cremona lo scorso 14 gennaio) e Frabotta. Marras agirebbe largo a destra in caso di 4-4-2. Con questo abito tattico sarà interessante notare se preferisca Mazzocchi in fascia oppure come seconda punta.

Nel 4-3-2-1 – che di base dovrebbe costituire il modello più utilizzato – Marras e Mazzocchi sgomiteranno con Canotto e Antonucci per muoversi con ampia libertà alle spalle della punta di riferimento, Gennaro Tutino, ora ai box a causa dello stiramento del flessore della coscia destra.

La difesa a quattro resterà comunque una prerogativa tattica imprescindibile, come con Caserta. Viali attenderà il ritorno a pieno regime di Andrea Meroni, che pochi mesi fa si è guadagnato i galloni di leader del pacchetto arretrato proprio con lui. Intanto, spazio a Venturi, impiegato soltanto sette volte da titolare; playout di ritorno incluso, quando è stato utilizzato come schermo davanti alla difesa.