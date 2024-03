Cosenza, visita alla Ternana per svoltare

Viali ha subito davanti un bivio prima della sosta. Il confronto con la Ternana può rilanciare il Cosenza oppure risucchiarlo nel fango. Un’occasione che si sarebbe giocata volentieri Caserta, silurato lunedì pochi minuti prima dell’allenamento. Il reggino, ha spiegato Gemmi, è stato esonerato per non essere riuscito a raggiungere quegli step di crescita che la società si era prefissata. In parole spicciole, i rossoblù puntano ai playoff, ma si fa una fatica tremenda a pronunciare questa parola per non correre il rischio di «stupire» in negativo, come avvenuto nel passato recente. Quella delle misure indefinite rimane pertanto la linea comunicativa scelta per non creare aspettative. Buona parte di esse sono legate ai novanta minuti ed oltre di oggi.

Trend esterno. L’era Caserta ha lasciato in eredità una striscia in trasferta quasi da record: il Cosenza è imbattuto in trasferta dal 14 gennaio. Dopo la sconfitta dello “Zini”, i rossoblù hanno messo in saccoccia due vittorie (Sudtirol e Lecco) e due pareggi (Modena e Parma). La serie esterna più lunga in serie B, guarda caso, dal Mutti-bis in poi. L’allenatore bergamasco è rimasto imbattuto per cinque partite di fila tra dicembre 1999 e febbraio 2000 (pareggi con Fermana, Chievo Verona, Atalanta, e Monza, vittoria con il Brescia). Il calendario, 24 anni più tardi, torna a strizzare l’occhio perché la Ternana è tra le squadre che hanno esibito un rendimento casalingo peggiore (3 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte) ma Micai e soci devono prestare particolare attenzione agli umbri, assolutamente consapevoli dell’importanza che abbia per loro la partita di questo pomeriggio al “Liberati”. I rossoblù sono avvisati.