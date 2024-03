Cosenza atteso da otto “battaglie” in una volata da non sbagliare

In mezzo alla negatività causata dai risultati in picchiata dell’ultimo periodo vi sono alcuni elementi che invitano ancora a rimanere fiduciosi in vista di un finale di stagione di massima tensione, nel quale il Cosenza dovrà rincorrere i propri obiettivi a denti stretti. Nelle prime undici giornate del girone di ritorno, i rossoblù hanno conquistato 13 punti. Se si compara quanto raccolto finora con quanto ottenuto nello stesso arco di partite nel girone d’andata, il saldo è negativo. Nella prima parte di stagione, infatti, Micai e soci hanno totalizzato 15 punti. Oggi sono due in meno rispetto ad allora (-13.3%) ma c’è un dato sommerso.

Crescita. Per la prima volta, il calendario della serie cadetta è asimmetrico. Vale a dire che l’ordine delle giornate non è uguale tra un girone e l’altro. Ebbene, alla luce di ciò, il Cosenza ha migliorato il suo rendimento. Se si comparano i risultati ottenuti con le stesse squadre già incontrate, i rossoblù hanno fatto registrare una crescita consistente.

Nei match d’andata contro Cremonese (sconfitta per 2-1), Venezia (pareggio per 1-1), Sudtirol (pari per 2-2), Pisa (vittoria per 2-1), Modena (sconfitta per 2-1), Lecco (vittoria per 3-0), Sampdoria (sconfitta per 2-0), Parma (pari per 0-0), Catanzaro (ko per 2-0), Cittadella (sconfitta per 2-0) e Ternana (ko per 2-1), il gruppo bruzio ha messo in tasca un totale di 9 punti. Questo significa che, alcuni mesi più tardi, al cospetto degli stessi avversari, i silani sono riusciti a raccattare 4 in più, facendo registrare un incremento del 44.4%. Anche i due registri del gol fanno segnare saldi positivi.

I silani, da gennaio in poi, hanno segnato 12 marcature e ne hanno subite altrettante. Contro gli stessi rivali, fino ad allora, ne hanno realizzato una in meno (11) e incassate quattro in più (16). Segnali di una crescita “millimetrica” tanto in comparazione allo scorso corso quanto in relazione al recente passato. Una “lettura” che la società di via degli Stadi ha ritenuto insufficiente oppure non ha preso in considerazione quando otto giorni fa ha esonerato Fabio Caserta, con la squadra sospesa a metà tra il sogno playoff e lo spettro dei playout.