Intimidazione, il Comune di Cassano Ionio fa l’inventario dei danni

Occorreranno oltre 200mila euro per rimettere a posto portici e aree commerciali della piazzetta di Marina di Sibari danneggiate dagli incendi dolosi subiti dalle attività nelle scorse settimane. La circostanza è emersa nel corso dell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto in settimana. Gli uffici, infatti, su mandato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso, hanno commissionato una perizia dal quale è emerso che per riparare i danni strutturali causati in particolare dal primo incendio alla yogurteria Bloise occorreranno circa 195mila euro.

Infatti il forte calore aveva provocato il distacco completo sia delle pignatte del solaio sia dell’intonaco sui muri perimetrali con almeno altri due locali attigui che hanno riportato danneggiamenti: un negozio di abbigliamento e una farmacia. Da un sopralluogo dei tecnici era emerso che l’incendio aveva interessato un’area di circa quattrocento metri quadrati considerati i due piani della piazzetta-centro commerciale e tutti dichiarati inagibili. Mentre il secondo incendio al bar-gelateria Martucci aveva interessato anche una parafarmacia e un altro negozio di abbigliamento. Anche in questo caso portici e struttura comunale avevano subiti altri danni seppur in misura minore che, conteggiati ai 195mila euro della prima perizia, faranno lievitare i costi a oltre 200mila euro.