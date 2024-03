Il Cosenza ha il suo punto fermo: Camporese sempre presente

All’elenco degli stakanovisti del Cosenza si è unito Michele Camporese. Il centrale di Tirrenia è tornato in riva al Crati nel corso del mercato di gennaio con il “giallo” relativo alle visite mediche. La società di via degli Stadi ha voluto fare degli approfondimenti in virtù delle difficoltà incontrate dal difensore nella prima parte della stagione, quando era alla Feralpisalò. Il difensore toscano si è imposto velocemente al centro del reparto arretrato, complice anche la prolungata assenza di Meroni, che non è mai sceso in campo nel girone di ritorno ma che adesso sta alzando i giri del motore per rientrare dopo la sosta.

Camporese, che si è fatto notare come esempio di professionalità e di caratura umana, dal canto suo, ha confermato in campo di aver risolto i suoi problemi e dalla trasferta dello “Zini” di Cremona in poi non si è perso neppure un minuto di gioco. Tra i calciatori di movimento è l’unico a non essere mai uscito dall’undici da quando è iniziato il nuovo anno. Oltre a lui, in campo in tutti gli incontri dal primo all’ultimo minuto è rimasto soltanto Micai.

Nelle gare rimanenti, il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina – protagonista della rete dell’1-1 contro il Parma (con un colpo di testa successivo ad un corner, la specialità della casa che aveva già messo in mostro durante la sua prima parentesi semestrale con la casacca bruzia), ultima segnata dal Cosenza in campionato ormai quasi un mese fa – dovrà ora continuare ad inseguire gli obiettivi personali e di squadra per prolungare la sua permanenza in riva al Crati. A gennaio, infatti, si è unito alla società di Guarascio in prestito con obbligo di riscatto condizionato. La sua avventura, dovesse scattare quest’ultima clausola come tutti i tifosi rossoblù si augurano, proseguirà con la maglia silana per un’ulteriore stagione.

Ripresa. Il gruppo silano ieri pomeriggio è tornato al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da William Viali in seguito alla sconfitta di Terni. Nell’allenamento di ripresa si è rivisto Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano ha cominciato a svolgere un programma personalizzato ed è entrato così nell’ultimo tratto del suo recupero dall’infortunio muscolare ai flessori della coscia destra patito nel match contro il Catanzaro. Uno stop sul quale potrebbe aver giocato un brutto scherzo l’aspetto mentale. Il numero nove adesso ha davanti a sé altri 12 giorni per mettere nel mirino il confronto con il Brescia. Le recenti gare senza di lui hanno confermato la sterilità del reparto offensivo senza di lui. Ieri, nel frattempo, ha lavorato precauzionalmente a parte pure Mirko Antonucci, uscito dopo un’ora di gioco contro la Ternana. Il calciatore romano si è reso pericoloso nel primo tempo del “Liberati” ma poi è calato alla distanza come tutta la squadra. Il trequartista dovrebbe aggregarsi nuovamente al resto dei compagni in queste ore. Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate, a cominciare dalla seduta di questa mattina.

Francesco Forte, intanto, è finito nella lista dei diffidati. Il romano si unisce a Manuel Marras, Idriz Voca, Mirko Antonucci e Alessandro Micai.