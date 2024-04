Cosenza, il cammino in trasferta dà fiducia

Nella stagione schizzofrenica di cui sono protagonisti, i rossoblù del Cosenza confidano adesso nella prossima gara esterna per ritrovare slancio in classifica.

Lontano dal “Marulla” quest’anno sono stati conquistati 17 punti, gli stessi arrivati dai confronti casalinghi, con una partita in più. Le due marce sono più o meno in linea ma preoccupa l’involuzione che si è avuta nei match interni, nei quali la vittoria è sempre sfuggita nelle ultime cinque partite. Il guizzo con il Venezia rimane il ricordo più fresco dei tre punti conquistati all’ombra della Sila. Per il resto si è trattato di confronti sofferti nei quali la vittoria è sempre sfuggita.

Da quel pomeriggio sono trascorsi più di tre mesi e dopo di allora sono stati falliti i tentativi di vittoria nei match contro Pisa, Sampdoria, Catanzaro, Cittadella e Brescia. Cinque gare che hanno restituito soltanto due punti. Un percorso particolarmente accidentato che ha di fatto annullato il margine di vantaggio nei confronti di chi era attardato in graduatoria.

Fuori dai “confini bruzi”, invece, nello stesso periodo sono stati centrati otto punti, frutto di due vittorie (Sudtirol e Lecco), altrettanti pareggi (Pisa e Parma) e una sconfitta, con la Ternana. Contro la Feralpisalò, dunque, diventa indispensabile quantomeno rimettere in sesto il registro esterno, a maggior ragione perché i 90 minuti contro la squadra di Marco Zaffaroni sono diventati a tutti gli effetti uno scontro salvezza.

Il calendario propone in contemporanea lo scontro tra il Lecco e lo Spezia (i liguri giocheranno in casa). Vincendo, questi ultimi – che condividono al momento la quintultima piazza con i silani – obbligherebbero la risposta dei Lupi. Qualora questa non dovesse arrivare, Meroni e compagni, per la prima volta, si ritroverebbero a pieno titolo in zona playout da quando è cominciato il campionato. Tutte le componenti del club e la tifoseria sono consapevoli dell’importanza della sfida contro la Feralpi, rigenerata dalla vittoria esterna contro la Cremonese.

A incoraggiare il Cosenza nel tentativo di compiere il blitz in terra lombarda è il fatto che la squadra bresciana si trova alle prese con lo stesso problema di cui soffre la squadra rossoblù, e cioè l’incapacità di sfruttare a dovere il fattore campo (va sottolineato che la Feralpisalò gioca a Piacenza, a oltre 100 chilometri da casa). La formazione verdazzurra ha perso contro Palermo, Bari, Ascoli, Sampdoria e Parma nelle ultime cinque giocate come squadra ospitante.

L’acuto più recente al “Garilli” fa riferimento al netto 5-1 ottenuto contro il Lecco lo scorso 27 gennaio. Anche da questo, però, sono trascorsi tre mesi. Il gruppo di Viali ha in mano la possibilità di trascinare nuovamente verso le porte degli inferi una delle avversarie nella lotta per la permanenza, allungando anche le sue perplessità “casalinghe”. Per fare ciò, tuttavia, dovrà mostrare una prestazione completa, senza cali di concentrazione e d’intensità. Aspetti sui quali il tecnico di Vaprio d’Adda ha detto di aver insistito tanto in queste prime settimane del suo secondo mandato.