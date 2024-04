Cosenza, le azzurre infiammano il "Marulla": 2-0 ai Paesi Bassi FOTO

Il percorso verso Euro 2025 inizia favorevolmente per l’Italia di Andrea Soncin . Al “Marulla”, le Azzurre hanno battuto i Paesi Bassi, la nazionale sulla carta più insidiosa del girone 1 di Lega A. Cosenza ha portato ancora fortuna alla nazionale femminile, già vittoriosa contro l’Inghilterra nell’unico precedente di 28 anni fa (2-1 ). Linari e compagne hanno evidenziato una buona organizzazione di gioco e una personalità interessante all’alba della nuova era. La squadra di Soncin ha sfruttato le “connessioni di club” per superare le avversarie. Buona la cornice di pubblica in un giorno feriale con 4300 spettatori presenti a vedere le gesta delle azzurre.

Marcatrici: 4’ pt Giacinti, 14’ st Bonfantini. Italia: Giuliani 6.5; Bartoli 6.5 (23’ st Salvai 6), Lenzini 7, Linari 6.5, Boattin 6.5; Giugliano 7, Caruso 6.5, Greggi 6.5 (12’ st Galli 6.5); Bonfantini 7.5 (23’ st Bergamaschi 6.5), Giacinti 7 (36’ st Beccai sv), Bonansea 6 (12’ st Cambiaghi 6.5). All.: Soncin. Paesi Bassi: Kop 5.5; Dijkstra 6, Spitse 6, Janssen 5.5; Grant 5 (29’ st Jansen 6), Kaptein 6, Egurrola 6(36’ st Casparij sv), Brugts 6; Pelova 5.5 (29’ st Snoeijs 5.5), van de Donk 5.5 (18’ st Leuchter 5); Beerensteyn 5. All.: Jonker. Arbitro: Martincic (Cro) 6. Note: giornata serena, terreno di gioco in ottime condizioni, spettatori 4.300. Ammoniti: Bartoli, Giuliani, Grant, Spitse. Angoli: 4-3. Recupero: 3’ pt, 5’ st.

Nel primo tempo, l’illuminante verticalizzazione di Giugliano ha messo in moto Giacinti, che senza neppure aver bisogno di controllare ha mandato di destro in rete, per un gol tutto in salsa romanista (4’). Nella ripresa, è stata invece Bonfantini a sfruttare l’ottimo lavoro sulla fascia sinistra di Cambiaghi. Le due interiste hanno confezionato il raddoppio contando anche sulla complicità di Kop, sorpresa dal cross sporcato da Grant.

La reazione “oranje” non ha fatto male all’Italia, che nell’ultimo tratto di gara è salita nuovamente di livello sfiorando il terzo gol con una conclusione da fuori area di Galli, deviata oltre la traversa dal portiere dei Paesi Bassi.

Incassata la prima grande iniezione di fiducia, le Azzurre da domani penseranno all’impegno di martedì ad Helsinki contro la Finlandia, seconda tappa del percorso di qualificazione all’Europeo in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025.

Foto Arena