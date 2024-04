Cosenza e il mistero delle maglie... diverse: alcuni subentrati a Piacenza ne indossavano una senza strisce orizzontali

Un punto che lascia l'amaro in bocca. O magari no. Il tempo dirà se il pareggio ottenuto sul campo della Feralpisalò dal Cosenza sarà determinante sulla strada della salvezza o se il 2-2 centrato in Emilia alimenterà i rimpianti della squadra di Viali. Di certo, il Cosenza dimostra di non saper più vincere. E di essere a corto di... magliette come testimoniato dalle immagini nel finale di partita: alcuni giocatori subentrati, come Crespi e Canotto, non indossano la stessa dei compagni di squadra (ovvero con le bande orizzontali all'altezza delle scapole) ma ne hanno una tutta bianca.