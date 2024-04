Cosenza, il rebus è sulle fasce: quattro in corsa per due posti

Un undici rinnovato per quattro undicesimi contro la Feralpisalò. Viali ha mantenuto fede alle parole della vigilia e ha cambiato in parte la sua squadra contro la formazione di Marco Zaffaroni. Il tecnico lombardo nei prossimi giorni dovrà decidere se insistere con gran parte dei titolari utilizzati contro i verdeazzurri oppure provare a modificare qualche pedina. La sicura novità nel reparto offensivo sarà rappresentata dalla defezione di Manuel Marras, che costringerà Viali a rivedere almeno un ingranaggio del suo sistema offensivo. Fari puntati pure sulla linea arretrata.

Duelli sulle fasce. Sarà infatti interessante capire se il trainer rossoblù intenda mantenere dal primo minuto Tommaso D’Orazio. Il terzino sinistro di Guardiagrele è tornato nella formazione di partenza a distanza di tre mesi dall’ultima volta. Dopo la sfida contro la Cremonese della prima giornata di ritorno, il laterale mancino si era dovuto accontentare delle briciole: 9 minuti con la Ternana. Prima della partenza per Piacenza, l’allenatore aveva fatto riferimento all’atteggiamento sempre positivo avuto dal calciatore in questi mesi in cui è rimasto molto spesso ai margini. La titolarità di D’Orazio è giunta peraltro in un momento in cui Gianluca Frabotta ha lanciato qualche segnale di declino delle sue prestazioni, rispetto ad un impatto iniziale devastante, con i gol a Sudtirol, Lecco e Sampdoria e l’assist firmato contro il Venezia alla sua seconda apparizione in maglia silana.

La concorrenza di D’Orazio può fare da stimolo al mancino di Roma, prelevato in prestito secco da Roberto Gemmi a gennaio quando per il Cosenza si è posta nuovamente la necessità di aggiungere un terzino mancino alla rosa, come era già avvenuto all’inizio del 2023; circostanza nella quale è poi stato acquistato proprio il capitano del gruppo silano, diventato un punto fermo di William Viali nella seconda parte della scorsa stagione.

In quel caso, il calciatore abruzzese è diventato un inamovibile dello schieramento, saltando solo la sfida contro il Genoa e poi quella contro il Palermo, nel giorno di Pasquetta, per squalifica.

Almeno per il momento, non è sembrata accendersi la stessa competizione per un posto dall’altro lato, con Baldovino Cimino fuori dai radar da diverso tempo. Anche questa situazione però potrebbe essere approfondita durante i prossimi allenamenti.

Il giovane cursore destro campano è sceso in campo per l’ultima volta dal primo minuto nella gara interna del “Marulla” contro il Venezia. Dopodiché con l’innesto di Bright Gyamfi ha perso considerazione, ritrovandosi a giocare soltanto tredici minuti in occasione del confronto di metà febbraio contro il Lecco. Adesso che anche il 28enne ghanese è apparso in affanno contro la Feralpi (battuto da La Mantia nel duello aereo che ha portato al primo vantaggio gardesano e protagonista in negativo pure del calcio di rigore assegnato da Ghersini ai lombardi, oltre ad altre sbavature), Viali potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di una staffetta tra i due.