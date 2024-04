Cosenza, s’allarga il fronte del gol. D’Orazio è il quattordicesimo marcatore stagionale

In un Cosenza che fatica a trovare vie del gol alternative a Tutino, a Reggio Emilia sono arrivate due reti di Francesco Forte. L’attaccante romano, sei mesi più tardi, ha firmato la sua seconda doppietta rossoblù.

Come era già successo contro il Lecco, il calciatore capitolino dopo aver trovato il primo guizzo, si è ripetuto poco dopo. Non sono stati gol qualsiasi perché sono giunti al termine di una settimana per lui molto complicata. L’esultanza di liberazione con cui il numero dieci ha dato l’impressione di volersi scrollare di dosso la pressione con cui ha convissuto finora è stata la fotografia della sua annata.

Contro la Reggiana, però, i Lupi hanno ritrovato un contributo pure dalla fascia mancina. Nel girone di ritorno, quello siglato da D’Orazio è risultata la quarta marcatura firmata dalla freccia di sinistra. In precedenza, era toccato a Gianluca Frabotta siglare gli altri tre centri. Contro la formazione granata è invece toccato al capitano bruzio sbloccarsi. Il calciatore di Guardiagrele ha sempre garantito un discreto contributo in termini realizzati.

Nelle sue 155 partite con la maglia silana, quello firmato di testa sovrastando Fiamozzi sul perfetto cross di Tutino – che si è bevuto con una finta Pieragnolo rimanendo quasi sulla stessa mattonella – è stato il suo decimo timbro. Il laterale è stato rilanciato da Viali nelle ultime settimane, dopo essere rimasto a lungo in panchina tra gennaio e marzo.

Il tecnico di Vaprio d’Adda lo sta alternando a Frabotta. I due hanno evidenziato qualche difficoltà in fase difensiva, rispondono meglio quando devono offendere guadagnando campo dall’altro lato.

Dopo quattro partite in cui si sono avvicendati nella titolarità, in vista del confronto contro il Bari sarà interessante capire se la marcatura messa a segno contro la Reggiana venerdì scorso gli permetterà di mantenere la sua posizione sull’out oppure se l’allenatore intenda proseguire con l’avvicendamento in quella posizione di campo.

Nel frattempo, il numero undici silano è diventato il quattordicesimo marcatore diverso del Cosenza in questo campionato. Prima di lui, l’ultimo ad aggiungersi alla lista era stato Mirko Antonucci nella trasferta contro la Feralpisalò.

Il trequartista era stato preceduto di pochi giorni nell’ingresso nell’elenco da Valerio Crespi, rimasto in panchina dal primo all’ultimo minuto della sfida del “Mapei Stadium” dopo i 54’ col Brescia, gli istanti finali di Piacenza contro la squadra di Zaffaroni e i 35’ disputati infine il 13 aprile nel confronto del “Marulla” contro il Palermo.

In questa speciale graduatoria per totale di numero di calciatori in gol con la stessa maglia, i rossoblù occupano l’ottava posizione insieme ad un nutrito gruppo che comprende pure Parma, Cittadella, Reggiana ed anche il Bari. Davanti ci sono Spezia, Modena, Ternana (15), Cremonese (16), Palermo, Sampdoria (17) e Pisa (19).