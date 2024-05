Cosenza, dal destino di Tutino si capiranno le intenzioni di Guarascio

Nella politica dei piccoli passi, il nono posto maturato al termine di questo campionato “inchioda” il Cosenza a puntare verso traguardi ancora più ambiziosi nel prossimo torneo cadetto. Per tornare a sognare i playoff sarà necessario montare un’impalcatura massiccia e ben organizzata fin dall’avvio. Pertanto, perdere tempo nelle fasi iniziali della programmazione potrebbe costituire già il primo problema. I rossoblù anche in questo caso dovranno sgomitare con avversari importanti.

Le intenzioni della società diventeranno più chiare nelle prossime settimane. Ovviamente, il tema Tutino è quello maggiormente utile in questa fase per comprendere la volontà. Guarascio venerdì scorso ha confermato la sua volontà di esercitare il riscatto vantato nei confronti del Parma per l’attaccante napoletano. Un investimento pesante per trattenere l’idolo della tifoseria indicherebbe il desiderio di puntare ad una squadra capace di mantenersi lontana dalle posizioni più calde della graduatoria, come avvenuto al contrario negli anni passati.

Sarebbe un passo fondamentale anche per non originare altre fratture con la tifoseria, adesso che l’ambiente si sta avvicinando alla compattezza mancata in passato. Questo è un aspetto in grado di fare la differenza e sul quale si deve puntare per provare a recitare un campionato ambizioso.

La scollatura tra Guarascio e i supporter ha spesso contribuito a rendere più complicato il discorso salvezza. Senza la necessità di dover attraversare tempeste, diventerebbe più semplice restare in linea con gli obiettivi. L’orizzonte non appare minaccioso, il Cosenza dovrà continuare il suo consolidamento. I prossimi passi saranno decisivi per continuare ad incasellare ogni tessera nel verso giusto. I silani hanno una base da cui ripartire, che possono ancora ampliare mediante il rinnovo di calciatori come Meroni e Voca (il prolungamento di contratto di quest’ultimo appare più complicato).

Attraverso il mercato poi si può individuare la ciliegina sulla torta con cui rendere più stuzzicante la vigilia della competizione. Dieci mesi fa, le sensazioni prima del via erano lontane parenti di quelle vissute in precedenza. E i risultati, in parte, hanno confermato le aspettative.