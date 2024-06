Calcio a 5 Us Acli, al via la fase nazionale. Da domani tre giorni a Nova Siri. Falace e Soliberto: “Cresciamo nei numeri e ci divertiamo”

Fine dei giochi... o quasi. Da domani fino a domenica i tornei Us Acli promossi a Cosenza da iMarcos approdano alla fase nazionale. Quasi 800 tesserati si incroceranno nelle varie categorie dall'Under 8 fino alla fase Open nella kermesse che si svolgerà a Nova Siri. I due responsabili Marco Falace e Marco Soliberto hanno fatto il punto della situazione in un'intervista di fine che illustra anche la "tre giorni" in Basilicata destinata a concludersi domenica