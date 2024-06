Cosenza, testa a testa per la panchina: ecco i nomi del dopo-Viali. Una squadra di A su Cimino

Entra nel vivo la corsa per assicurarsi la panchina del Cosenza. I rossoblù proseguono i colloqui per assegnare la guida tecnica per quella che sarà la prima decisione del duo Ursino-Delvecchio, presentati venerdì scorso e immediatamente a caccia del successore di William Viali.

I tempi si sono dilatati rispetto a quanto preventivato all’inizio, ora i due dirigenti vogliono stringere il cerchio. In cima alla lista rimangono Paolo Bianco e Salvatore Bocchetti. Il primo è prossimo alla scadenza del contratto con il Modena, club che lo ha esonerato lo scorso 13 aprile. L’allenatore foggiano risponde a quel profilo non giovanissimo ma con idee interessanti del quale ha parlato il ds – pugliese come lui – negli scorsi giorni. Il discorso tra le parti avanza, ma non è da scartare neppure la candidatura di Salvatore Bocchetti, nove anni più giovane rispetto a Bianco. L’ex difensore, che compirà 38 anni il 30 novembre, è finito sulla bocca di tutti quando ha affiancato Marco Zaffaroni nella miracolosa salvezza dell’Hellas Verona nella stagione 2022-2023. Il napoletano, con una lunga esperienza in Russia da calciatore, è sotto contratto con gli scaligeri fino al 2027.

Sullo sfondo, poi, resistono anche le opzioni rappresentate da Michele Mignani e Roberto Breda, tuttavia, in questo momento sembrano essere i primi due in cima al gradimento di via degli Stadi.

Lo staff tecnico silano, intanto, rischia di perdere Vincenzo Perri. Il match analyst cosentino sembra destinato a far parte del gruppo di lavoro che accompagnerà William Viali alla Reggiana, come riferito dall’Emilia.