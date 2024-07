Cosenza, fai attenzione al Cesena. I romagnoli in forcing su Calò

Lo spettro del Cesena per il Cosenza, che rischia di subire una doppia beffa per mano della neopromossa. I romagnoli da alcuni giorni hanno messo gli occhi su diversi dei calciatori che hanno militato in rossoblù nella passata stagione. Ma c’è di più perché, adesso, la formazione bianconera ha iniziato un vero e proprio assalto a Giacomo Calò. Il regista classe 1997 appare in questo momento allettato dalla proposta che gli è stata fatta pervenire dal club cesenate tramite il suo agente. L’operazione in questo momento sembra procedere spedita. Il triestino ha un contratto in scadenza fra dodici mesi e nei passati giorni si era parlato anche della possibilità di un rinnovo con un adeguamento d’ingaggio. Ora, però, il suo futuro potrebbe prendere un’altra piega. Nel caso in cui la negoziazione dovesse essere definita, i silani si garantirebbero un gruzzoletto dalla sua cessione ma allo stesso tempo perderebbero una pedina diventata fondamentale nel tratto finale del passato torneo.

Come è stato più volte ribadito in questi giorni tanto dal dg Beppe Ursino quanto dal direttore sportivo, l’obiettivo è quello di avere elementi determinati in organico. Un ardore, ad esempio, che è stato testimoniato nella conferenza di presentazione di martedì da Christian Kouan. L’altra sottolineatura fatta dai due è che nessuno giocatore di proprietà lascerà la riva del Crati. Ovvio però che tutti hanno un prezzo e, dunque, se le offerte ricevute dovessero essere ritenute congrue al valore dei calciatori, allora potrebbero non esserci “prigionieri” né giocatori incedibili. Qualora dovessero registrare delle partenze, si tenterà di aggiungere pedine giovani.

La formazione del ds Artico, intanto, sta spingendo anche per aggiungere Mirko Antonucci alla propria rosa. Il trequartista romano, a Cosenza nella seconda parte della passata stagione, era seguito anche dal ds Gennaro Delvecchio. Il giocatore aveva nelle passate settimane aveva reagito mettendo un like su Instagram all’annuncio dell’ufficialità di Massimiliano Alvini, tecnico con cui aveva cominciato il campionato scorso e con cui aveva giocato con grande continuità prima dell’esonero di quest’ultimo.

Coppa Italia. Intanto, il club di via degli Stadi ieri ha ricevuto l’ufficialità sul primo impegno della stagione. La Lega di serie A ha diffuso il tabellone di coppa. La formazione silana debutterà il prossimo 11 agosto contro il Torino nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Programma e orari delle sfide saranno comunicati più avanti. Una sfida che sarà preceduta dal ritiro e da alcuni test congiunti.

I rossoblù non hanno ancora ufficializzato i test che caratterizzeranno il ritiro di Cascia. Rispetto al passato, comunque, si registrerà certamente una novità perché il gruppo di Alvini si troverà in Umbria presumibilmente prima del 13 luglio ed effettuerà direttamente in Umbria i test atletici e le visite mediche, contrariamente a quanto avvenuto in questi anni quando gli stessi sono stati compiuti in città. Bisognerà attendere invece la serata di mercoledì per sapere il calendario della prossima Serie B.

Intanto emergono divergenze tra Kevin Marulla e il Cosenza. Il team manager, figura di continuità di questi anni, non ha ancora rinnovato il suo contratto.