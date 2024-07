Velocità, estro, versatilità e... scuola De Rossi, ecco chi è e come rende al meglio il nuovo acquisto del Cosenza Riccardo Ciervo

Il suo biondo (soprattutto agli albori...) svolazzante è sempre stato appariscente quanto le sue giocate in campo. Sì, perché Riccardo Ciervo (arriva in prestito dal Sassuolo, con il Cosenza che ha voluto l'opzione per l'acquisto definitivo, seppur nel contratto sottoscritto ieri ci sia anche il controriscatto sassolese) è il classico esterno di gamba e qualità che può far ammattire le difese avversarie. Nonostante abbia 22 anni, non è un imberbe, alle prime armi in cadetteria (già timbrati 42 cartellini, conditi da 2 gol e 5 assist), ma ha indossato le maglie di Frosinone, Venezia e Sudtirol, dopo esser stato svezzato dalla Sampdoria in serie A.

L'inizio della carriera

Ha mosso i primi passi calcistici già a 6 anni nel Santa Rita, squadra di Latina (città che gli ha dato i natali), prima di passare a un settore giovanile molto prolifico nella Capitale, la Polisportiva Carso. La Roma se n'è innamorata presto e ha fatto gran parte del settore giovanile giallorosso, fino all'esplosione in Under 18 (nel primo anno in cui è stata sdoganata questa categoria tra gli Allievi e la Primavera). Poi, è stato plasmato dalle sapienti mani di Alberto De Rossi nell'Under 19 della Roma, crescendo al fianco di elementi come Zalewski e Bove, componendo con loro il tris dal sicuro avvenire tra i classe 2002 giallorossi.