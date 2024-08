Cosenza, sarà Zilli la carta a sorpresa? Si va verso la conferma. Verso Torino, la probabile formazione

Inizia la fase calda che porterà il Cosenza alla sfida di domenica sera allo stadio “Olimpico Grande Torino”.

Contro i granata, i silani giocheranno il loro primo match ufficiale della stagione 2024-2025 e nonostante l’impegno sia proibitivo, contro una compagine di medio alta classifica in Serie A, nessuno in casa rossoblù vuole fare brutta figura. Silani pronti a scendere in campo con la migliore formazione possibile del momento, tenendo conto che l’organico risulta essere ancora incompleto.

In Piemonte dovrebbero partire dal primo minuto, schierati con un 3-4-1-2, Micai in porta; Hristov, Camporese e Caporale a comporre il trio di difesa; a centrocampo Florenzi e uno tra Kourfalidis e Charlys in mezzo con Ciervo e D’Orazio sulle corsie laterali; attacco obbligato con Kouan alle spalle di Mazzocchi e Fumagalli.

Ma occhio a Zilli che potrebbe essere la vera sorpresa dopo i 5 gol realizzati in questo precampionato (2 ieri nel test contro la DB Rossobù).

L’esordio ufficiale stagionale del Cosenza si avvicina e i ragazzi del tecnico Alvini sembrano pronti ad onorarlo al meglio. Non sarà facile giocare nel prestigioso stadio piemontese contro i granata, ma i silani stanno bene fisicamente e nonostante una rosa ancora incompleta, anche ieri hanno dimostrato di potersela giocare a viso aperto.

L’avversario è di categoria superiore, ma D’Orazio e compagni non andranno in Piemonte già battuti. L’ultimo test (congiunto) prima della partenza per la città delle Alpi, si è svolto al “Marulla” contro la DB Rossoblù Città di Luzzi. Partitella senza storia terminata con il risultato di 8-1 per i lupi. La sequenza delle marcature ha visto Zilli aprire le marcature con il gol dell’1-0, poi pareggiato dall’ex silano, Le Piane.

A seguire sono arrivati i gol di Dalle Mura che ha riportato il Cosenza avanti, Martino con una rete che vale doppio visti i problemi avuti nella passata stagione e la doppietta di Zilli a chiudere il primo tempo. Proprio il gigante rossoblù si candida a partire dall’inizio con Mazzocchi nel terzo turno di coppa. La ripresa ha visto l’altra doppietta di giornata firmata Dalle Mura e i gol di Fumagalli e Hristov con in mezzo il solito centro di Mazzocchi. Sarà proprio a lui che saranno attaccante le principali speranze di fare risultato domenica e sfatare il tabù granata. Giocatore che ha voglia, offre ottime prestazioni e buone giocate. Sembra addirittura migliorato, rispetto alla passata stagione, in questo pre-campionato.

Da ricordare che a Torino i lupi scenderanno in campo con la seconda maglia (delle tre presentate mercoledì scorso) di colore bianco. Sarà un’impresa più che ardua fare risultato in terra piemontese, ma i rossoblù allenati da Massimiliano Alvini, nonostante la categoria di differenza e la rosa ancora da rinfoltire, se la giocheranno a viso aperto e non andranno solo per fare una gita e quindi la vittima sacrificale. Con tutto il rispetto per una compagine dalla grande storia e il buon valore attuale come quella guidata da Paolo Vanoli in panchina.