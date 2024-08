Fine dell'attesa, José Mauri è un nuovo centrocampista del Cosenza

Tanto tuonò... che piovve. Josè Mauri è un nuovo giocatore del Cosenza. L'ex giocatore del Parma e del Milan, reduce da un'esperienza nel campionato argentino, si è riuscito a svincolare dal club di proprietà e ha firmato il contratto con i rossoblù, dopo aver effettuato tutto il ritiro agli ordini di Alvini

La nota del club

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Mauri. Il centrocampista nato a Realicó il 16 maggio 1996, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva. Nella scorsa annata José Mauri ha militato nell’Atletico Sarmiento nella massima serie Argentina, ma il suo nome è ben noto nel panorama del calcio italiano ed europeo, avendo collezionato 59 presenze in Serie A con le maglie di Parma, Milan ed Empoli e quattro presenze in Europa League. José è un calciatore di gran talento, arrivato in Italia a soli 13 anni, ha mostrato nel campionato italiano e nelle numerose esperienze all’estero il suo potenziale e da oggi è a disposizione del tecnico Massimiliano Alvini. Benvenuto nel branco rossoblù José!