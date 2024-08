Il Cosenza sogna un debutto da urlo. Il campionato dei rossoblù comincia dal “Marulla”

Formazione

Dovrà rivedere qualcosa nei suoi piani rispetto al confronto di Coppa Italia di sette giorni fa contro il Torino. La squalifica di Camporese pregiudica una difesa già a corto di uomini. Caporale sarà il centrale dei tre del blocco arretrato. Dalle Mura dovrebbe agire sul suo fianco sinistro. Marras non è stato convocato ed in proposito Alvini si è mostrato anche infastidito. Il tema della partenza del genovese rimane comunque sulla bocca dei tifosi. A destra, pertanto, dovrebbe essere confermato Ciervo nel 3-4-1-2. In mezzo invece Kourfalidis è pronto ad assumere i galloni che gli chiede Alvini. Se il greco non dovesse partire dal primo minuto allora toccherà ancora al brasiliano Charlys. Il dubbio principale potrebbe riguardare l’attacco. Zilli prova a contendere una maglia a Fumagalli. Prima convocazione per il cursore destro Manuel Ricciardi, prelevato in settimana. Nell’elenco dei convocati sono entrati anche Venturi e Cimino. I due stringeranno i denti nel caso in cui dovesse sorgere un’emergenza in difesa. Motivo per il quale pure Martino, in costante miglioramento dopo il lungo stop dei mesi scorsi, dovrebbe partire dalla panchina.