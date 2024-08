Cosenza, Kouan studia già da leader: frenata per il laterale Ferrara

Christian Kouan e Massimiliano Alvini si sono ritrovati in riva al Crati dopo essersi già conosciuti al Perugia. Il tecnico toscano è un grande estimatore del centrocampista ivoriano e ha contribuito al suo arrivo al Cosenza. Nel suo scacchiere tattico, la dinamicità del 25 enne giocatore di Abidjan è di fondamentale importanza. La prima pressione esercitata dai rossoblù, come si è visto anche contro la Cremonese, è molto decisa e fino a questo momento è risultata anche convincente. I cosentini, come era avvenuto anche contro il Torino, quando hanno recuperato diversi palloni nella trequarti avversaria, hanno dimostrato di voler provare a strappare il pallone agli avversari immediatamente, prima di ricomporsi e attendere. Sotto questo aspetto, Kouan risulta essere quasi insostituibile nella rosa costruita fino a questo momento. Sulla trequarti, infatti, il Cosenza dispone anche di Andrea Rizzo Pinna . Il 24enne di Milano, tuttavia, ha caratteristiche differenti rispetto al numero 28. L’ex Lucchese è maggiormente dotato sotto il piano tecnico ma dovrà adattarsi alle richieste del tecnico in fase di non possesso palla. In attesa di conoscere più da vicino le qualità di Rizzo Pinna, i tifosi del Cosenza sono rimasti stregati dalla capacità di Kouan di coprire un’ampia fetta di campo ringhiando sui rivali. Una generosità che in queste ore è sulla bocca dei tifosi, che hanno apprezzato fin da subito la generosità dell’ivoriano. Il centrocampista ha già assunto connotati da leader anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Nelle scorse ore, infatti, ha espresso la sua gioia mediante il profilo Instagram personale. «È stato emozionante entrare in campo. La mia prima partita al Marulla resterà nel mio cuore. Grazie per l’accoglienza, Cosenza. Siamo una squadra di bravi ragazzi», ha scritto il giocatore con un italiano ancora leggermente incerto. Sono stati diversi le reazioni positive al post lasciate dai supporters rossoblù.

Mercato. Intanto, tiene banco il calciomercato. Il Cosenza è ancora alla ricerca di varie pedine per completare la rosa ed alzare il livello medio dell’organico. Allo stesso tempo, sono diversi i giocatori con la valigia in mano e che dovranno trovare una sistemazione. Tra questi Baldi, Arioli, Novello e verosimilmente anche Begheldo. Tutti elementi ai quali farà certamente comodo accumulare minuti altrove. Rimane in bilico anche il futuro di altri membri del gruppo. In attacco, ad esempio, Zilli potrebbe ritrovarsi chiuso dall’ingresso di due nuove punte. A questo proposito, è ancora atteso l’annuncio dell’ingaggio di Mohamed Sankoh. Il 20enne originario della Sierra Leone, di proprietà dello Stoccarda, è sbarcato in città da alcuni giorni. Nelle passate ore ha effettuato le visite mediche. Il sodalizio di Eugenio Guarascio aspetta la risoluzione degli ultimi dettagli burocratici.

La trattativa per l’arrivo del laterale mancino del Taranto Antonio Ferrara ha invece subito un rallentamento. Sulle corsie laterali, comunque, Alvini ha ampia scelta.