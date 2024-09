Cosenza, a forte rischio il ritorno del bomber Tutino al “Marulla”

Gennaro Tutino rischia di saltare la partita di domenica al “Marulla”. Il ritorno del numero nove in riva al Crati potrebbe non consumarsi. L’attaccante, infatti, si è fermato ieri a causa di noie muscolari durante l’allenamento a Bogliasco. Per il Cosenza, pertanto, potrebbe esserci un pericolo in meno da fronteggiare.

Sottil e il suo staff valuteranno le condizioni del napoletano nel corso dei prossimi giorni. La marcia d’avvicinamento alla sfida è ancora lunga. Naturalmente, l’evoluzione della vicenda non lascerà indifferenti neppure i tifosi silani, che in Tutino hanno riposto tutte le loro speranze nel campionato scorso e anche in passato.

L’attaccante, diventato idolo indiscusso della tifoseria, ha lasciato un sapore contrapposto tra gli aficionados bruzi. Il lungo silenzio dopo le dichiarazioni ad inizio estate del suo procuratore Mario Giuffredi, alcune successive al suo atterraggio a Genova e l’addio hanno toccato l’umore dei sostenitori. In città, pertanto, in questi giorni si è molto parlato dell’accoglienza da riservare al bomber, che come al termine di ogni grande amore ha evidentemente lasciato qualche ferita ancora non risanata.

Eppure, adesso, potrebbe non esserci, frenato da problemi muscolari. Qualcosa di simile si era verificata a marzo scorso, nel corso del derby con il Catanzaro, una partita sentitissima da tutta la piazza e non indifferente neppure a chi alle rive del Crati era diventato il capopopolo. Contro i giallorossi, Tutino fu costretto a dire basta dopo pochi minuti, complice un movimento compiuto negli istanti successivi al calcio d’inizio. Una vera e propria beffa. Circostanze simili, forse dettate da uno stress psicofisico, potrebbero non farlo viaggiare con il resto dei suoi nuovi compagni doriani.

Kourfalidis protagonista. Nel frattempo, a oltre 3.800 chilometri da Cosenza, a Klaksvik, Christos Kourfalidis si è messo in evidenza con la maglia della Grecia Under 21 nella sfida contro le Isole Faroe, vinta dai suoi per 4-0. Il giocatore giunto dal Cagliari ha firmato il gol del vantaggio dopo 13’ di gioco e successivamente ha anche confezionato l’assist per il 2 e il 3-0. Il centrocampista è rimasto in campo fino al termine della contesa. Kourfalidis rientrerà in Italia nelle prossime ore e dovrebbe riaggregarsi alla compagine rossoblù domani.

Report. A Cosenza, il resto della ciurma di Massimiliano Alvini è tornata al lavoro per cominciare a mettere nel mirino il prossimo confronto. Sul prato del “Delmorgine”, la squadra ha eseguito una fase d’attivazione, proseguita poi con due lavori di potenza aerobica intervallati da un’esercitazione sul possesso palla a tema. La seduta è terminata con un altro esercizio a tema e una partita. Oggi, il gruppo svolgerà una nuova sessione di lavoro in mattinata. In serata, poi, Michael Venturi e Thomas Vettorel si trasferiranno a San Lorenzo del Vallo.

Il difensore romagnolo e il portiere veneto interverranno alla “Festa rossoblù” organizzata dal fan club “Gianni Di Marzio”.