Calcio medici, l'avventura del Cosenza si ferma ai quarti di finale: vince il Napoli

L’avventura in Coppa Italia dei medici-calciatori del Cosenza Fc si è fermata di quarti di finale. A Viareggio, dove si è svolta la ventunesima edizione della manifestazione organizzata dalla Nazionale Medici Calcio, gli uomini del presidente Antonio Caputo, allenati dal dottore Enrico Costabile, sono stati sconfitti dal Napoli che due giorni dopo si sarebbe aggiudicato il trofeo piegando nell’atteso derby Napoli Flegrea, detentore della Coppa, conquistata l’anno scorso a Cotronei.

I rossoblù che qualche giorno prima di trasferirsi in Versilia avevano incontrato i loro partner più importanti (Iside e Nalkein) in precedenza avevano battuto Salerno per quattro a uno grazie a una rete-capolavoro di Sasà Spina e ai guizzi di Caputi, Pescetelli e Barbetta (Ricchiuti per i campani) e pareggiato il derby calabro con Melito Porto Salvo (1 a 1, Porcino per i reggini e Giampieri per i silani). Chiudendo per una serie di criteri fissati dal regolamento del torneo al primo posto la fase eliminatoria davanti a Melito, Flegrea, Palermo, Bologna, Brianza, Trinacria e Napoli (le altre tre squadre presenti, Taranto, Salerno e Avellino, escluse dai quarti, hanno dato vita a un triangolare vinto dagli ionici pugliesi).

Nella sfida ai quarti con Napoli, gli azzurri si erano portati sul due a zero con Palermo e Galiero. Un’autorete di Mattia aveva riacceso le speranze dei medici cosentini che non sono stati aiutati dalla dea bendata (un palo e una traversa, mischie a pochi passi dalla linea di porta, un salvantaggio in extremis della difesa avversaria) e un rigore fallito dall’esperto Caputi. Quindi il sigillo di chiusura del Napoli firmato Lupacchio.

La Coppa Italia 2024 rientravta nelle “Giornate della salute”, organizzate da Motore Sanità. Un evento a cui ha preso parte anche il ministro dello Sport, Abodi, che sabato mattina insieme all’ex ct della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha incontrato le squadre. La Nazionale Medici Calcio ha effettuato una donazione alla sezione viareggina della Croce Rossa Italiana contribuendo all’acquisto di un’ambulanza per sostituire quella danneggiata di recente in un incidente.