Brescia-Cosenza, divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia bruzia

Divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Cosenza per la partita di Serie B Brescia-Cosenza, in programma il 9 novembre 2024 allo stadio Rigamonti di Brescia. Lo ha disposto il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza.

La decisione, spiegano dalla Prefettura, è stata presa a seguito dei violenti scontri tra tifosi e forze dell’ordine avvenuti l'1 giugno 2023, durante i quali furono registrati feriti tra agenti e steward. Per garantire la sicurezza pubblica, le autorità hanno quindi deciso di limitare l’accesso ai tifosi cosentini. Il provvedimento è stato emesso in collaborazione con il Questore di Brescia e su suggerimento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che hanno raccomandato misure restrittive per questa gara considerata a rischio.