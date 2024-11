Cosenza, solo un pari contro la Salernitana: Florenzi sblocca, Verde risponde su rigore

COSENZA 1 - SALERNITANA 1

Marcatori: 37’ pt Florenzi, 19’ st rig. Verde.

Cosenza (3-4-2-1):

Micai 6; Martino 5.5, Dalle Mura 7, Caporale 6.5; Ricciardi 6.5 (33’ st Sankoh 5.5), Charlys 6 (42’ st Rizzo Pinna sv), Kouan 6.5, Ricci 6.5 (1’ st D’Orazio 6); Florenzi 7, Fumagalli 5 (28’ st Ciervo 6); Strizzolo 6.5 (1’ st Mazzocchi 5.5).

Allenatore: Alvini.

Salernitana (4-3-3):

Sepe 6; Stojanovic 6 (34’ st Ruggeri 6), Bronn 6.5, Ferrari 6, Jaroszynski 5.5 (13’ st Njoh 6); Soriano 6, Amatucci 6 (28’ st Maggiore 6), Hrustic 6; Verde 6.5 (34’ st Kallon 6), Wlodarczyk 6.5, Dalmonte 5 (13’ st Braaf 6).

Allenatore: Martusciello.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.5.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Ricci, Stojanovic, Martino, Kouan, Wlodarczyk, Braaf.

Angoli: 3-3.

Recupero: 1’ nel primo tempo, 4’ nel secondo tempo.

Un punto per il Cosenza. Al “Marulla” non ritrova la vittoria ma muove la graduatoria per la quarta volta consecutiva. Contro i granata, finisce 1-1. I rossoblù spezzano l’equilibrio con un tiro potente sotto l’incrocio dei pali di Florenzi al 37’ della prima frazione. Il vantaggio resiste però fino al 19’ della ripresa, quando Verde spiazza Micai dagli undici metri.