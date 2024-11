Cosenza da impazzire a Brescia. Charlys gela le "Rondinelle" e fa volare i "Lupi"

Brescia - Cosenza 2-3

Marcatori: 34’ pt Zilli, 46’ pt rig. Mazzocchi, 32’ st Bjarnason, 45’ st Bianchi, 50’ st Charlys.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Jallow 6, Cistana 6, Adorni 6, Corrado 5.5; Bertagnoli 5.5 (42’ st Moncini sv), Verreth 5, Besaggio 5.5 (16’ st Nuamah 6.5); Olzer 5 (1’ st Bjarnason 7); Juric 5 (16’ st Bianchi 6.5), Borrelli 6. All.: Maran

Cosenza (3-4-2-1): Micai 6.5; Venturi 6.5 (37’ st Martino sv), Dalle Mura 7, Caporale 6.5; Ricciardi 7 (19’ st Cimino 6.5), Charlys 7.5, Kouan 6.5, Ciervo 6 (19’ st Ricci 6); Florenzi 7 (37’ st Mauri sv), Mazzocchi 6,5; Zilli 7 (7’ st Kourfalidis 6). All.: Alvini

Arbitro: Santoro di Messina 6.5

Note: spettatori circa 6.000 di cui 35 ospiti. Espulsi: 51’ st Marulla (team manager Cosenza) per proteste, a fine partita Maran per proteste. Ammoniti: Adorni, Besaggio, Olzer, Florenzi, Corrado, Venturi, Jallow, Caporale, Borrelli. Angoli: 6-0. Recupero: 3’ pt, 7’ st.

Ancora al 95’, come un anno e mezzo fa. Il Cosenza gela il “Rigamonti” nel recupero. I rossoblù prima scappano, con Zilli e Mazzocchi, poi fanno harakiri, lasciandosi riprendere da Bjarnason e Bianchi.