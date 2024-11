Il blitz del Cosenza a Brescia e la gioia di Alvini: "Orgoglioso di allenare questo gruppo"

Nove punti nelle ultime cinque partite. Il Cosenza è tornato a camminare con il passo spedito. Tra la sosta di ottobre e quella arrivata dopo il match di ieri, il gruppo di Alvini non ha incamerato neppure una sconfitta. Sono soltanto tre quelle rimediate nelle prime tredici giornate. Al “Rigamonti”, i silani hanno confermato di avere la pelle dura. Alvini è estremamente soddisfatto dei suoi adepti: «Avremmo potuto gestirla meglio perché avevamo la partita in pugno e ci siamo complicati la vita da soli. Dopo aver fallito il 3-0, abbiamo consentito al Brescia di rientrare in partita lavorando male in occasione dell’1-2. Da quell’episodio ha guadagnato fiducia e ci ha ripreso. Nel secondo tempo avremmo dovuto palleggiare di più. Ci può stare, siamo giovani ed errori come quello di oggi sono da mettere in conto ma dobbiamo crescere per evitare di ripetere certi errori. Il successo, però, è meritato. A Mantova in una gara per certi versi simile, siamo stati castigati ma in quel caso è stata colpa nostra perché ci siamo fatti tre gol da soli».

«Sono contento – prosegue l’allenatore del Cosenza – soprattutto perché non ci siamo lasciati tramortire dal pareggio, siamo tornati all’attacco e abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a mantenere questa stessa continuità anche dopo la sosta. La pausa capita in un momento dolce».