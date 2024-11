Cosenza, il derby speciale di Ricci

Il confronto con il Pisa ha un sapore speciale per Giacomo Ricci. Il terzino sinistro silano è livornese doc. Per lui, dunque, la sfida di domani pomeriggio contro i nerazzurri sarà un derby. La rivalità tra Livorno e Pisa ha origini lontane, risale al Medioevo, quando il borgo di Livornia, assunse prestigio ed importanza assumendo – per volontà dei Medici – un rilievo prestigioso, complice anche la pubblicazione delle “Leggi livornine” volte a favorire l’espansione economica e sociale della nascente città mediante l’arrivo di una folta popolazione attiva. Rivalità rimasta immutata nel tempo e che ha trovato ampie manifestazioni mediante il calcio, con un clima molto spesso infuocato nei numerosi derby giocati tra le due compagini.

Occhi negli occhi

Il cursore mancino si è formato proprio nel settore giovanile del Livorno con cui non è però mai arrivato ad esordire in prima squadra. Il suo percorso nella squadra alabardata si è interrotto al termine del campionato Primavera 2014-2015. In quella stessa stagione ha collezionato otto panchine in serie B sotto la guida di Carmine Gautieri, pur non riuscendo a debuttare.

Il Pisa è la squadra che ha affrontato di più nel corso della sua carriera. Tra il 2017 e il 2024, si è cimentato nel suo personale derby della Meloria in nove occasioni. Il bilancio lo ha visto vincitore in due occasioni: nel 2018 (4-1 in favore della Carrarese) e nel 2023 (blitz del Bari per 2-1). Ha assaporato la sconfitta per lo stesso numero di volte: nel 2019 (1-0 pisano alla Carrarese) e nel 2019 (0-2 nerazzurro alla Juve Stabia). Il più delle volte, però, ha pareggiato: in tre circostanze per 1-1, una per 2-2 e un’altra, infine, per 0-0. Al di là di queste gare, poi, in quattro circostanze ha saltato la sfida per ragioni differenti: una volta per squalifica, in due circostanze è rimasto in panchina e in un altro caso ha saltato il match per infortunio. Ora, a distanza di sette mesi dall’ultimo precedente, ritroverà l’avversario sulla sua strada.