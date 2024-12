Colpaccio del Milan Club di Trebisacce che oggi ha ospitato la leggenda rossonera Franco Baresi

Franco Baresi, icona del Milan, ha visitato oggi il Milan Club Trebisacce per un incontro memorabile con i tifosi locali. Durante l’evento, il campione ha ripercorso momenti significativi della sua carriera, regalando emozioni e storie legate alla sua esperienza nel calcio. La giornata è iniziata con una conferenza stampa alle 18:00 e si è conclusa con una cena organizzata in suo onore. Roberto Nigro, presidente del club, ha sottolineato l'importanza di questa visita, descrivendola come un’esperienza unica per i soci, soprattutto considerando la giovane età del club, fondato solo due anni fa.