Caro biglietti per il derby... anzi no, il dietrofront del Cosenza dopo le polemiche. Guarascio prova a mettere una pezza ma la figuraccia resta

Quando la toppa... è peggio del buco. Dopo il fiume di polemiche che ha travolto il Cosenza per il caro-biglietti in vista del derby, la società ha effettuato un passo indietro, ridimensionando il costo dei biglietti di curva, che torna ai livelli consueti dell'ultimo periodo (19 euro), e non più 30 come diffuso in un comunicato precedente. Il tutto è avvenuto dopo le 23. Ma la figuraccia resta, così come il rincaro negli altri settori. Non un bel segnale alla luce dell'imminenza della partita contro la Carrarese.