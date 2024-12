“Giornata Rossoblù” per il derby Cosenza - Catanzaro, da lunedì parte la prevendita dei biglietti: diritto di prelazione per gli abbonati

La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 11 di lunedì 23 dicembre 2024, la prevendita per la gara Cosenza – Catanzaro, valida per la diciannovesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15 di giovedì dicembre 2024.

Per la gara in oggetto è indetta la “Giornata Rossoblù”, prevista dal regolamento abbonamenti per la stagione 2024/2025. Gli abbonati potranno usufruire di un diritto di prelazione fino alle ore 24:00 di mercoledì 25 dicembre.

Per motivi di ordine pubblico per questa gara non sarà aperto alla tifoseria il settore TRIBUNA RAO (gli abbonati del settore TRIBUNA RAO hanno diritto di prelazione per la TRIBUNA ROSSA SUD o possono liberamente acquistare un tagliando di un diverso settore.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

I tagliandio potranno essere acquistati al botteghino e allo Store, oltrea i punti vendita esterni. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Vivaticket.