Il derby della sentenze: Cosenza a caccia dei tre punti da “indulto”, Catanzaro (e Caserta) dirà cosa vuole essere da grande

Derby di Calabria, stavolta pesi proprio parecchio. Anche se l'atmosfera non sarà quella delle partitissime Cosenza-Catanzaro del passato (senza andare troppo lontano: quelle dello scorso anno), per via dello stop alla presenza della tifoseria ospite e a causa del clamoroso autogol della società rossoblù guidata da Guarascio sul caro-biglietti (prima imposto, poi rivisto...). Gli spalti non saranno gremiti come al solito, dunque, ma in campo ogni palla avrà la sostanza di un macigno su entrambi i fronti.

Il Cosenza si aggrappa al derby per scacciare tutti i mali degli ultimi giorni: negli ultimi sei è successo di tutto. Dal caro-biglietti, appunto, alla sconfitta di Carrara con tanto di civile reprimenda dei tifosi a fine gara, passando per le dimissioni del dg Ursino, ufficialmente dipese da motivi di salute dell'ex dirigente del Crotone (gli auguriamo di riprendersi presto, ma a prescindere ha avuto pochissimo spazio di manovra e poca possibilità di incidere è un dato di fatto). Il solito trailer natalizio firmato dal patron Guarascio, con i rossoblù in grandissima sofferenza e in spasmodica attesa del mercato di gennaio. Un tormento generato anche dalla penalizzazione di quattro punti incassata in corso d'opera. Ecco, nel caso del Cosenza, una vittoria nel derby (che in casa manca da tempo immemore, quasi 40 anni) avrebbe quasi un effetto taumaturgico, una sorta di indulto che spazzerebbe via i peccati degli ultimi sei (disastrosi) giorni.