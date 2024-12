Il derby di Calabria, tutto pronto per Cosenza-Catanzaro. I tifosi di casa: "Peggio di così è impossibile" VIDEO

L'attesa è finita. Lo stadio "San Vito-Marulla" è pronto ad ospitare il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro. Non ci sarà lo spettacolo delle grandi occasioni perchè ai tifosi ospiti è stata vietata la trasferta in terra bruzia.

Ma in campo i 22 calciatori daranno vita ad una bella battaglia. La posta in gioco è altissima: in palio punti importanti per la classifica, oltre al prestigio di vincere una sfida così particolare anche per i tifosi.

Il clima della vigilia non è dei migliori: tifosi abbastanza scoraggiati, ma c'è anche quel pizzico di scaramanzia mista a speranza. La speranza di poter riuscire a buttare il cuore oltre l'ostacolo e vivere un pomeriggio memorabile nel giorno di Santo Stefano.

Ecco le impressioni dei tifosi bruzi raccolte pochi minuti prima del derby.