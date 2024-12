Rimpianti Catanzaro, orgoglio Cosenza: umori contrapposti dopo il derby

Catanzaro

L’occasione buttata al vento a Cosenza può essere dimenticata subito. Domani al “Ceravolo” arriva la Salernitana in crisi, niente di meglio per tornare a vincere a patto di riuscire a dimostrare che l’1-1 nel derby non ha lasciato scorie sul piano mentale. È questo il maggior interrogativo del giorno dopoper una squadra che è letteralmente scomparsa dal campo dopo il vantaggio. Sarà stata l’inconscia illusione di avercela fatta anche in virtù della superiorità numerica? Forse, fatto sta che è incomprensibile un atteggiamento del genere da parte di giocatori esperti come quelli giallorossi.

È vero, come ha spiegato Caserta, che sarebbe bastato gestire meglio alcune situazioni, invece di farsi prendere dalla scarsa lucidità e da un black out inquadrabile a fatica visto che gli errori più marchiani nell’infinito recupero li hanno commessi gli over 30, da Iemmello incappato nella classica giornata no a La Mantia subentrato con la stessa vivacità di chi si alza da tavola alla fine del pranzo di Natale.

Le colpe sono comunque da dividere un po’ fra tutti: Scognamillo ne ha combinate di ogni colore (braccio da cui il rigore compreso), Petriccione è calato dopo 80 minuti in cattedra, in generale si è avuta la sensazione che la squadra avesse paura da un lato e provasse a strafare, dall’altro, nelle circostanze in cui in contropiede ha cercato il raddoppio: nella contabilità si possono inserire il maldestro liscio di La Mantia su una grande azione a sinistra di Brignola; Iemmello che serve Brignola invece di allargare per il tutto solo La Mantia; palloni respinti a caso in fallo laterale; giocate un po’ testarde dei singoli; tutte soluzioni che hanno permesso al Cosenza in 10 di avere sempre un’altra chance.

Magari i centimetri di Antonini sugli assalti avversari sarebbero serviti, Biasci avrebbe infastidito chiunque in pressione, però se non risponde chi è in campo non è che le colpe siano solo di chi dirige dalla panchina. «Abbiamo tutti l’amaro in bocca per com’è finita, ma garantisco al mille per mille sul cuore che questa squadra ci ha sempre messo», ha detto Iemmello rispondendo al “richiamo” non tanto benevolo degli Ultras giovedì sera, una volta rientrati in città. «Da quando abbiamo segnato anziché andare avanti siamo andati indietro, ma non deve essere assolutamente vista come una sconfitta e dobbiamo essere positivi», la puntualizzazione del capitano che ha chiesto il supporto della tifoseria per la gara con la Salernitana.

Va detto che il Catanzaro non ha dato il suo meglio nemmeno prima del bel gol di Pompetti (a un passo dal rinnovo contrattuale), ma dopo aveva l’obbligo di fare meglio.

Incompiuto. Al di là dell’amarezza per non aver vinto un derby obiettivamente alla portata, il Catanzaro ha finito il girone d’andata al settimo posto in classifica, con gli stessi punti di società più ricche e ambiziose come il Palermo e il Bari o del Modena (che a differenza delle Aquile è stato costruito apertamente per i playoff), due lunghezze più sopra del Brescia, quattro in più di una Samp fuori dalla zona playout solo per gli scontri diretti. Un cammino non male, però fin qui non si può dire che il Catanzaro sia una squadra davvero compiuta. Il motivo è nel paradosso del girone d’andata dei giallorossi, che hanno vinto 2 delle 4 partite contro avversari alla stessa altezza nella graduatoria (Palermo e Carrarese) e un’altra con il Brescia lontana meno di un break, mentre hanno steccato almeno parzialmente con tutte quelle che stanno più in basso tranne il Sudtirol: Reggiana, Cittadella, Frosinone, Cosenza e la Salernitana in arrivo al “Ceravolo” l’hanno passata liscia prendendosi un punto a testa. Se non si ha ancora la forza per battere chi sta davanti, accontentarsi con chi sta dietro può diventare un problema.